Rivoluzione dei performer ai VMA 2020, Harry Styles e Dua Lipa rifiutano l’invito

Esplode la rivoluzione dei performer ai VMA 2020, dopo che erano stati annunciati i nomi di tutti gli artisti che prenderanno parte alla cerimonia di premiazione che sarà trasmessa nei prossimi giorni.

Le candidature degli artisti sono già state annunciate, così come i performer che si esibiranno durante la serata. La star della serata sarà sicuramente Lady Gaga, che approderà sul palco forte delle 9 nomination ricevute nell’annata di Chromatica. Con lei, anche Ariana Grande, per duettare in Rain On Me.

Stando a quanto riporta Pop Crave, sembrerebbe che Harry Styles e Dua Lipa siano stati contattati da MTV per una partecipazione allo show come performer, ricevendo una risposta negativa. Le voci parlano, inoltre, di una sorta di rivincita per il mancato riconoscimento nelle diverse categorie in cui non sono stati nominati.

HITS Daily Double ha fatto chiarezza sulla questione, specificando che i due artisti – Harry Styles e Dua Lipa – avrebbero rifiutato di partecipare ancora prima che fossero annunciate le nomination. Non ci sarebbe quindi nessuna vendetta nei confronti di MTV.

I due artisti avrebbero dovuto essere in Italia nel 2020, ma l’emergenza sanitaria ha comportato uno slittamento dei tour di un anno, così da garantire la massima sicurezza agli spettatori e ai lavoratori, ancora piegati dalla crisi.

Due i concerti nei quali avrebbe dovuto esibirsi Harry Styles, il 12 febbraio a Bologna e il 13 febbraio a Torino. L’appuntamento con Dua Lipa era invece per il 30 aprile, a Milano. Le date saranno recuperate nel 2021, con i biglietti già acquistati che rimangono validi per i nuovi appuntamenti.

Nel 2020, Harry Styles avrebbe dovuto riunirsi agli One Direction, almeno secondo quanto avrebbero desiderato i fan. Com’è noto, la reunion non ha avuto luogo ma è stato aperto un sito nel quale sono stati raccolti i momenti più emozionanti di questi 10 anni di One Direction, iniziati a X Factor UK.