Ritrovata in mare una bambina in Grecia sul gonfiabile: la storia è vera

Una vicenda che ha del clamoroso quella della bambina in Grecia che, nella giornata di ieri, è stata ritrovata in mare. La piccola, apparentemente di circa 2 anni, è stata fortunatamente salvata dopo essere stata avvistata da un traghetto. Probabilmente c’erano già state delle segnalazioni, dopo che i genitori hanno perso il contatto visivo con la bimba, al punto che le ricerche in acqua sono scattate immediatamente. Una vicenda confermata, a differenza delle tante catene sui bambini che abbiamo dovuto affrontare in questi anni su OptiMagazine.

La vicenda della bambina in Grecia ritrovata grazie al suo gonfiabile

Il video che sta girando in rete è molto chiaro. Ci mostra che la bambina in Grecia sia stata ritrovata e salvata dopo l’avvistamento dovuto al suo gonfiabile a forma di unicorno. Il caso ha voluto che, in acque ormai profonde, la piccolina non abbia fatto movimenti fatali che le avrebbero fatto perdere la vita con ogni probabilità. Rimanendo ferma e ben salda al gioco acquatico, non ha riportato neanche un graffio, secondo quanto è stato evidenziato da fonti italiane come Repubblica e Bufale.

Successivamente, ho individuato anche siti greci in grado di confermare l’autenticità di questa incredibile vicenda. Basti pensare a quanto scritto da Greek Reporter, secondo cui i fatti diventati virali anche in Italia nel giro di poche ore si sarebbero verificati tra Rio e Antirio. Un grandissimo spavento per tutti, in una zona dove a quanto pare le correnti sono molto forti. Basta dunque un attimo di distrazione da parte di genitori evidentemente non proprio sul pezzo, per andare incontro a situazioni di questo tipo.

Pochi minuti fa, comunque, consultando ulteriori fonti ho avuto conferma che la bambina in Grecia, ritrovata e salvata in mare dal personale che lavora per il traghetto dove è stato registrato il video, stia benissimo.