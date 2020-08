Rilanciata la svendita di AirPods Pro e AirPods 2 su Amazon il 25 agosto

Un’altra giornata particolarmente intensa per coloro che seguono sempre con grande interesse le promozioni di Amazon in ambito tech, con un particolare riferimento ai potenziali acquirenti di AirPods Pro e AirPods 2 oggi 25 agosto. Ad inizio mese, a dirla tutta, abbiamo già portato alla vostra attenzione alcune opportunità particolarmente allettanti, ma stamane ho ritenuto doveroso tornare sull’argomento, in modo che il pubblico “in bilico” possa avere ulteriori spunti per decidere se procedere o meno con l’ordine.

Le nuove offerte per AirPods Pro e AirPods 2 su Amazon oggi 25 agosto

Quali sono le promozioni disponibili questo martedì su Amazon per chi ha intenzione di assicurarsi un AirPods Pro e AirPods 2? Analizzandole con attenzione, dovete fare attenzione alle differenze (seppur minime) tra il prezzo che trovate nei box qui di seguito e quelli che emergono al momento del check out quando state per chiudere la transazione. Ad esempio, chi desidera portarsi a casa un AirPods Pro in questi minuti se lo può assicurarsi con una spesa pari a 189 euro. Vi assicurerete in questo modo auricolari che puntano tanto su Active Noise Cancellation, per la cancellazione del rumore. Trovate il riferimento qui di seguito.

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Situazione analoga per chi sta pensando di assicurarsi il più economico AirPods 2. In questo caso, infatti, lo sconto alla cassa dovrebbe consentire agli utenti di procedere con un esborso di 122 euro. Un ottimo prezzo, considerando gli standard per questo dispositivo, oltre al semplice e pure rapporto tra qualità e prezzo per chi dispone di un budget di questo tipo. Anche qui, però, la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Offerta Apple AirPods con custodia di ricarica con cavo (seconda generazione) Si accendono automaticamente e si collegano all'istante

Si configurano facilmente con tutti i tuoi dispositivi apple2

Dunque, mai come in questo caso la tempistica è tutto. Qualora abbiate deciso di acquistare un AirPods Pro o un AirPods 2, conviene sbrigarsi, in quanto il doppio sconto extra al momento della conferma dell’ordine potrebbe essere rimosso da un momento all’altro. Che ve ne pare?