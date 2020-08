Reinfezione Covid possibile? Lanciato l’allarme in vista dell’inverno

Uno degli argomenti più dibattuti nel corso degli ultimi mesi è senza dubbio quello legato alla reinfezione da Covid. Un rischio che sostanzialmente è sempre stato additato come bassissimo, sebbene non se ne sia potuta in precedenza escludere l’eventualità.

Gli anticorpi sviluppati durante un primo contagio dovrebbero infatti lavorare a tutela della salute del corpo, per evitare una nuova ricaduta. Almeno questo sulla carta. I recenti studi che hanno seguito infatti un paziente precedentemente infetto da coronavirus non permettono però di nutrire fiducia in merito. Il rischio di una reinfezione da Covid c’è.

Reinfezione da Covid, un pericolo concreto

La notizia arriva dall’università di Hong Kong, che ha dichiarato nuovamente infetto un paziente che aveva già contratto il coronavirus tra i quattro e i cinque mesi fa. La natura giovane e di buona salute dello stesso non ha evidentemente scoraggiato il virus a colpire nuovamente. Il numero di anticorpi è infatti andato calando già da pochi mesi dopo l’infezione, predisponendo dunque il campo ideale per una nuova infezione.

È un campanello d’allarme importante, dal momento che, in attesa del vaccino, nessuno è sostanzialmente al sicuro. Frustrata quindi qualsiasi teoria legata all’immunità una volta guariti, alla stregua di quanto avveniva invece, negli anni scorsi, in occasione di Sars e Mers. In quel caso l’immunizzazione aveva una durata più lunga, che poteva arrivare anche a diversi anni.

E anche lo stesso argomento vaccino scopre il fianco a potenziali critiche: si può garantire per la durata dell’immunizzazione oltre la semplice manciata di mesi?

Una nota (più o meno) positiva in questa vicenda però c’è. Il 33enne di Hong Kong vittima di questa reinfezione da Covid è asintomatico. Rischioso per gli altri, certo, ma non per se stesso. Indice potenzialmente che il sistema immunitario riesca comunque a evitare che l’aggressività del virus possa esplodere, portando complicazioni.

È una situazione che immancabilmente verrà studiata approfonditamente dagli esperti. L’autunno e l’inverno sono alle porte, e con essi anche possibili nuove complicanze. Non si deve lasciare nulla al caso.