La Cosa, in arrivo il reboot del cult di John Carpenter

Il maestro dell’horror John Carpenter è pronto a spaventare nuovamente i fan con un reboot de La Cosa. A confermarlo è stato lo stesso regista durante un panel per il Fantasia International Film Festival. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Blumhouse Productions.

In attesa che Halloween Kills, sequel della pellicola del 2018, arrivi ufficialmente al cinema, John Carpenter ha colpito gli appassionati rivelando che collaborerà presto con Blumhouse Productions per realizzare un nuovo progetto legato a La Cosa, film uscito nel 1982. Il cineasta ha deciso di non rivelare se si tratterà di un remake, sequel o prequel, rimanendo molto sul vago.

La Cosa è un indimenticabile film horror con elementi fantascientifici uscito nel 1982. Nel cast troviamo Kurt Russell e Keith David. Inizialmente, il film si rivelò un flop al botteghino e anche la critica non lo elogiò moltissimo. La Cosa, ispirato al cruento romanzo di John W. Campbell, si trovò infatti a dover competere al cinema con E. T. L’Extra-Terrestre, con cui Steven Spielberg riscrisse la natura degli alieni stessi. Successivamente, il film di Carpenter venne riconosciuto a tutti gli effetti come un imperdibile cult movie, convincendo la critica e il pubblico.

Carpenter ha rivelato di essere attualmente occupato con la colonna sonora di Halloween Kills (diretto da David Gordon Green e in uscita nel 2021), il dodicesimo film della saga horror nata nel 1978.

La Cosa: la trama di un film indimenticabile

Uscito nel 1982, La Cosa è uno spaventoso film in cui l'”alieno” è dipinto come una minaccia per l’intera umanità. Un gruppo di ricercatori scopre in Antartide qualcosa di spaventoso: una forma di vita extraterrestre capace di imitare gli esseri viventi. Questa condizione creerà nei sopravvissuti una vera e propria paranoia.