In arrivo un asteroide sulla Terra il 2 novembre 2020: possibili rischi

Sta girando voce in queste ore che il 2 novembre 2020 un asteroide sia destinato a colpire la Terra, creando ulteriori ansie agli italiani che, quest’anno, hanno già dovuto fare i conti con la pandemia. Come se non bastasse, nelle scorse settimane ci siamo già soffermati su questioni simili, anche se in quel frangente l’asteroide è passato a chilometri di distanza dal nostro pianeta. Dunque, proviamo a fare ordine tra le informazioni disponibili, dopo aver raccolto alcuni dettagli in merito.

Un asteroide potrebbe colpire la Terra il 2 novembre 2020

In particolare, secondo le ultime ricostruzione pare effettivamente che un asteroide possa colpire la Terra il 2 novembre 2020. Come stanno effettivamente le cose? Come riporta Fanpage, ci sarebbero dei calcoli resi pubblici di recente dalla NASA, secondo cui esiste una probabilità su 240 che l’asteroide 2018VP1 in questione possa farci visita nei prossimi mesi. In sostanza, le probabilità che questo possa avvenire sono inferiori allo 0,5%. Questo, a dispetto di alcuni titoli quasi catastrofisti.

L’arrivo dell’asteroide sulla Terra, è previsto il prossimo 2 novembre 2020 dunque. A detta di qualcuno, il giorno prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Scendendo ulteriormente in dettagli, il diametro stimato ammonti a soli 2,4 metri, il che rende la situazione molto chiara, in quanto l’asteroide in questione con questi valori è inevitabilmente destinato a disintegrarsi contro l’atmosfera. Insomma, la prospettiva è che ci si possa limitare solo ad uno spettacolo per gli occhi.

Probabilità di impatto molto basse ed un asteroide che, qualora dovesse colpire la Terra il prossimo 2 novembre 2020, non ci darà alcun problema. Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane verranno alla luce ulteriori dettagli in grado di farci inquadrare al meglio la situazione. Quali sensazioni avete sulla vicenda qui in Italia? Fateci sapere con un commento qui di seguito oggi 25 agosto.