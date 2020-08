Il nuovo singolo di Samuel è Tra Un Anno, in radio prima dell’album da solista

Tra un anno è il nuovo singolo di Samuel. Il brano sarà in radio dal 28 agosto e anticipa il secondo album da solista, che arriverà sul mercato a cominciare da gennaio 2021.

La produzione del brano è affidata a Mace ed è la prima novità che giunge a tre anni da Il Codice Della Bellezza. Nel testo, tutte le insicurezze del futuro più vicino, quello che ci attende tra un anno. A proposito del nuovo singolo, Samuel Romano ha dichiarato:

“L’anno scorso ero uno dei giudici di X Factor, in un salotto della musica televisiva. Esattamente un anno dopo, sono in giro per piccoli festival in tutta Italia, a cercare di far ripartire la musica live. Mai avrei immaginato quello che è successo quest’anno: un’esperienza che ha coinvolto il mondo intero. Non puoi mai aspettarti davvero nulla, e “Tra un anno” ha quella giusta attitudine malinconica che fa riflettere proprio su questo. Che cosa succederà tra un anno?”

Nonostante la pandemia ancora in corso, Samuel ha ripreso i concerti in una forma molto particolare, attraverso il progetto Golfo Mistico. A luglio, Samuel ha condotto tre concerti in barca a vela alle Isole Eolie ma ha suonato anche sulla terraferma.

Samuel aveva già annunciato di essere a lavoro su un nuovo album, con il quale darà un seguito a Il Codice Della Bellezza, con il quale ha partecipato anche al Festival di Sanremo con il brano Vedrai. Sono seguiti una serie di concerti, che hanno anticipato la reunion con i Subsonica e l’ultimo album, 8.

Il progetto dei Subsonica non si è concluso ma è solo congelato, in attesa del rilascio di un nuovo album che darà un seguito a 8 ma anche a Microchip Temporale, per il quale terranno un tour nel 2021. I concerti avrebbero dovuto tenersi nel 2020, ma l’emergenza sanitaria ha comportato uno slittamento di un anno per garantire la sicurezza degli spettatori e dei lavoratori.