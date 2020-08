Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari sta arrivando, La Storia Infinita presto in radio

La Storia Infinita è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Il brano è atteso per il 28 agosto ed è il primo dopo Ridere, rilasciato dopo il Festival di Sanremo nel quale hanno raggiunto il terzo posto con il brano Ringo Starr.

Il testo del prossimo brano dei Pinguini Tattici Nucleari nasce da diversi interrogativi, che nascono dall’imminente fine dell’estate: “E se non ci fosse l’estate, con le tipiche emozioni che la accompagnano? Se non ci fossero gli ombrelloni aperti, le corse contro le onde, i pic-nic in montagna?”

E sul singolo, raccontano:

“Una canzone che immagina un’ipotetica estate che non c’è, che manca. E la sua mancanza porta a rifugiarsi nelle emozioni del passato, nei ricordi di quel che è stato, perdendosi nelle memorie ma allo stesso tempo imparando a godersi quel che c’è, attimo dopo attimo”.

I Pinguini Tattici Nucleari avrebbero dovuto suonare al Mediolanum Forum di Assago, ma l’incombere dell’emergenza sanitaria ha determinato uno slittamento dei concerti che si terranno invece nel 2021.

Il nuovo singolo arrivo è slegato dal progetto Fuori Dall’Hype, che contiene anche l’ultimo singolo Ridere. L’album è vissuto anche in una versione estesa, Fuori Dall’Hype – Ringo Starr, che contiene anche il brano che hanno portato sul palco del Festival di Sanremo.

I Pinguini Tattici Nucleari sono arrivati sul palco del Festival di Sanremo da outsider assoluti. Il brano Ringo Starr ha avuto un successo immediato, sia sul palco dell’Ariston che in radio. L’emergenza sanitaria ha però fermato ogni tipo di promozione, con i concerti che sono stati rimandati al 2021. Il calendario degli eventi è già stato annunciato, con i biglietti già venduti che rimangono validi per i nuovi concerti.