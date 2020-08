Freno a mano tirato con l’iPhone 12 Pro ed il suo schermo per evitare ritardi

A volte le logiche di marketing impongono ai grandi produttori alcune scelte tecniche dolorose e delle rinunce per evitare ritardi che avrebbero effetti ancora più negativi, come potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane con il tanto atteso iPhone 12 Pro. Vanno in questa direzione le indiscrezioni diventate attuali oggi 25 agosto, soprattutto per coloro che si aspettano una grossa rivoluzione dal punto di vista del display, a distanza di un mese circa dalle voci riguardanti il prezzo di listino per il device in questione.

Le ultime notizie sul display dell’iPhone 12 Pro

Nello specifico, secondo alcune notizie riportate proprio in queste ore da una fonte autorevole come Mac Rumors, pare che Apple si trovi davanti ad un bivio. Di quelli che hanno difficile soluzione anche per un colosso come quello di Cupertino. I vertici aziendali, in sostanza, devono decidere se spedire l’‌iPhone 12‌ Pro senza display a 120Hz, che sulla carta potevano e possono rappresentare un interessante valore aggiunto rispetto ai principali device competitor, oppure rischiare di andare incontro a ritardi che possono ugualmente far perdere un vantaggio competitivo alla mela morsicata.

Non sappiamo se a causa del Covid-19 o per altre ragioni, ma a questo punto è evidente che la catena di fornitura non abbia rispettato le tempistiche pianificate da Apple per la realizzazione del nuovo iPhone 12 Pro, mettendo l’azienda nella scomoda posizione di dover prendere una decisione delicata. Altamente probabile, a questo punto, che la scelta finale sia quella di commercializzare il dispositivo con “semplici display da 60Hz“.

Va detto, comunque, che Apple ha già preannunciato in piena estate alcuni ritardi per l’uscita del nuovo iPhone 12 Pro rispetto alla solita tabella di marcia del brand americano. Per questa ragione, non è ancora da escludere che alla fine si opti per un plus non di poco conto in termini di scheda tecnica, saltando in questo modo l’appuntamento di settembre. La situazione è in continuo divenire.