Elettra Lamborghini e Tinie Tempah duettano in Whoppa, nuova hit dell’estate dai toni internazionali (audio)

Quasi senza preavviso arriva un duetto tra Elettra Lamborghini e Tinie Tempah dal titolo Whoppa, nient’altro che un nuovo tentativo di creare la hit dell’estate. A questo giro l’ereditiera si affianca al rapper londinese per proporre un brano già noto nel repertorio di Tinie e traslarlo sul mercato italiano.

Whoppa, infatti, è uscito inizialmente il 3 luglio 2020 in featuring con Farina e Sofia Reyes. In questa nuova versione, da quel che si evince dai credits, Elettra Lamborghini avrebbe curato il remix del brano di Tinie Tempah.

Il risultato è un testo che punta più sulle onomatopee che sul significato: i due artisti si corteggiano animosamente ma tutto finisce nello slang, nello spanglish – non mancano i vocaboli più gettonati dell’estate, da loca a guapa – e negli ammiccamenti che fanno tanto brio nella hit estiva più disimpegnata.

Il cuore del brano, infatti, è tutto nel ritmo: non ci si accorge granché degli interventi che Elettra Lamborghini ha operato sul testo – le parti in spagnolo cantate dall’ereditiera sono diverse da quelle presenti nella versione originale – in quanto tutto rimane più o meno inalterato.

Il beat è arricchito dall’articolazione delle parole. Tinie Tempah ripete ossessivamente “whoppa” come se fosse una grancassa e il featuring si consuma in un bagno di alcol e allusioni, un mondo che è proprio dei club e del tuning.

La cassa spinge forte e il latin pop si contamina di reggaeton e dance, con un’audace intro suonata da una chitarra distorta che propone le classiche dinamiche eseguite tradizionalmente dal marimba.

Con questa hit Elettra Lamborghini e Tinie Tempah portano in Italia – proprio come dice il testo anche nella versione originale – un brano che si unisce al grande puzzle dell’estate, ancora colpita da un sole rovente e dalla voglia di affollare le spiagge e le discoteche delle coste più gettonate del Belpaese.

[Verse 1: Tinie Tempah]

Ah, swag on infinity (Uh)

Badder than nicotine (Uh)

Saw you in London at Liberty (Uh)

I had a row with security (Ooh)

I wanna know what you think of me (Mmm)

Change your location to Italy (Haha)

I want the love, not the sympathy (Uh)

I’m on a wave, I could care less if your boy isn’t feelin’ me (Haha)

As long as you feel me (I feel ya)

El beso de la rosa

Order three or four mimosas

So you tongue kissin’ the promoter (Mmm)

All white Tesla Roadster

Sex sells, pree my poster (Ooh)

You were nice to everybody else, girl, why you give me cold shoulder?

[Chorus: Tinie Tempah]

Whoppa, whoppa, whoppa, whoppa

Skin look like champagne and mocha

Someone call a chopper

Take out all the way to Saudi just to smoke the Dokha

Anywhere she go, all she know is whoppa, whoppa

All she know is whoppa, whoppa-pa

A-All she know is whoppa, whoppa-pa

What? What? What? Haha

All I know is whoppa, whoppa

What? What? What?

[Verse 2: Elettra Lamborghini]

Whoppa Whoppa Whoppa Whoppa

echamela aqui tu vodka

I just know that you want my body

I’m so bae, I just wanna party.

No me digas que soy loca

se que quieres de mi boca

tu conmigo tu papi solo

chocas chocas chocas

Y si estamos en la cama

te digo no no

quieres salir conmigo

y te digo no no.

Otra noche contigo

Yo no puedo no

solo somos amigos

eso esto todo todo.

[Chorus: Tinie Tempah]

Whoppa, whoppa, whoppa, whoppa

Skin look like champagne and mocha

Someone call a chopper

Take out all the way to Saudi just to smoke the Dokha

Anywhere she go, all she know is whoppa, whoppa

All she know is whoppa, whoppa-pa

A-All she know is whoppa, whoppa-pa

What? What? What? Haha

All I know is whoppa, whoppa

What? What? What?

[Verse 3: Tinie Tempah]

Hola, ¿qué tal?

Red rose petal

My last a series

And this one’s a special (Ha)

Playboy Bunny, bad bunny life (Ooh)

Printin’ out money like “Money Heist” (Ooh)

Thirty-one degrees with a ton of ice (Ooh)

Life’s too short to apologise

Na, na, you know that I’m in order

Sweatin’ like a sauna up in the Latin Quarter

Amen, Hallelujah

Ave, Ave Maria

Tequila, Caïpirinha

Shaku, shaku, Shakira

Hermosas y linda

[Chorus: Tinie Tempah]

Whoppa, whoppa, whoppa, whoppa

Skin look like champagne and mocha

Someone call a chopper

Take out all the way to Saudi just to smoke the Dokha

Anywhere she go, all she know is whoppa, whoppa

All she know is whoppa, whoppa-pa (Rrrah)

A-All she know is whoppa, whoppa-pa

What? What? What? Haha

All I know is whoppa, whoppa

All I know is whoppa, whoppa

Whoppa, whoppa, whoppa