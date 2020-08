Cuore Di Cemento è il nuovo singolo dei Modà per un ritorno al sound originale

Cuore Di Cemento è il nuovo singolo dei Modà in radio dal 28 agosto. Il brano sarà anche disponibile in digital download e in tutte le principali forme di streaming.

Si tratta di un ritorno alla carica rock, quella che ha caratterizzato gli esordi dei Modà e messo in risalto inconfondibile voce di Kekko. Del nuovo singolo in radio, si dice:

“Con Cuore Di Cemento ritornano i Modà nella loro veste più riconoscibile. Un brano intenso, forse il più atteso anche da parte di chi ci segue da anni. Sono molto contento dei risultati conseguiti con Testa O Croce, è stato un album molto apprezzato dai nostri fan, e sono allo stesso tempo curioso di sapere che cosa ne pensano di risentirci con questa sonorità”.

Cuore Di Cemento è slegato dal progetto dell’ultimo album Testa O Croce, che ha segnato il grande ritorno della band dopo gli anni di pausa nei quali Kekko Silvestre ha provato a impegnarsi nella regia, scrivendo la sceneggiatura di un film che poi è stata riversata in un libro, Cash, presentato nel corso di un lungo instore.

I Modà saranno anche protagonisti ai Seat Music Awards all’Arena di Verona, nell’edizione speciale dedicata ai lavoratori dello spettacolo. La serata sarà trasmessa in prima serata su Rai1, con la conduzione di Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Gli album dei Modà sono 7, con Kekko Silvestre alla voce e al pianoforte, Diego Arrigoni alla chitarra elettrica, Stefano Forcella al basso, Enrico Zapparoli alla chitarra elettrica e acustica e Claudio Dirani alla batteria.

Nel corso della prossima stagione, i Modà terranno una serie di concerti per il supporto dell’ultimo album, da aggiungere a quelli che hanno già tenuto in autunno. Il perdurare della pandemia ha comportato uno slittamento degli eventi fino al 2021, così da garantire che tutti gli eventi si svolgano in sicurezza.