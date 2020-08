Conferme su Flavio Briatore positivo al Covid: è ricoverato e non sta bene

Si pensava inizialmente ad una bufala, ma in questi minuti arrivano conferme a proposito della notizia che vede Flavio Briatore positivo al Covid. Ho parlato proprio di lui nella giornata di ieri, con una smentita necessaria a proposito di alcune dichiarazioni che il diretto interessato avrebbe rilasciato a proposito delle donne, e più in particolare sulle mogli dei poveri. Oggi tocca tornare su un personaggio diventato famoso soprattutto con la Formula 1 ed il team Benetton tra gli anni ’80 e ’90.

Flavio Briatore positivo al Covid: la notizia pare confermata

Non abbiamo notizie ufficiali in merito da parte della struttura ospedaliera che a quanto pare lo sta ospitando, ma l’annuncio su Flavio Briatore positivo al Covid trova importanti conferme oggi 25 agosto. A diffondere lo “scoop” è stata una fonte autorevole come l’Espresso, secondo cui l’imprenditore sarebbe ricoverato presso il San Raffaele di Milano. Lecito, a questo punto, chiedersi quali siano le condizioni dell’uomo, certo non giovanissimo e per questa ragione maggiormente esposto ai potenziali effetti del Coronavirus.

La stessa fonte, oltre a parlare di Flavio Briatore positivo al Covid, evidenzia che le sue condizioni sarebbero serie, nonostante al momento il ricovero non abbia richiesto lo spostamento in terapia intensiva. Di sicuro, sono ore d’ansia per tutti coloro che sono vicine a questo controverso volto della TV, di recente finito al centro di forti discussioni mediatiche in seguito alla chiusura del suo locale, il Billionaire in Sardegna. Proprio a causa del Coronavirus.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’evoluzione del suo quadro clinico, dopo aver appreso la notizia del ricovero in condizioni serie. In ogni caso, la vicenda di Flavio Briatore positivo al Covid-19 si auspica farà riflettere coloro che avanzano da settimane teorie strampalate che minimizzano un problema ancora oggi attuale e assai insidioso per la salute di tutti.