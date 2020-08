Ci sono ancora mancanze per Huawei AppGallery, ma qualcosa si muove

La questione Huawei AppGallery continua a tenere banco, considerando che in questi mesi mesi il produttore cinese si è trovato nella delicata posizione di dover dare importanti segnali ai propri clienti e agli altri produttori. Questo, affinché si potesse mantenere una posizione competitiva in un mercato molto competitivo come quello degli smartphone Dopo avervi parlato nelle scorse settimane dei passi in avanti fatti dai cinesi sotto questo punto di vista, occorre un altro punto della situazione.

Riscontri ufficiali sulla crescita di Huawei AppGallery

In particolare, di recente non pochi utenti in possesso di un Huawei P40 si sono lamentati per l’assenza di app ritenute fondamentali per la propria esperienza di utilizzo. Seppur l’azienda asiatica si stia dando tanto da fare per accontentare il numero più elevato possibile di richieste, è altrettanto vero che ci sia tanto lavoro da fare. Detto questo, la replica ufficiale arrivata su Facebook in un modo o nell’altro dovrebbe calmare le acque:

“Niente paura. Stiamo lavorando per fare in modo che sempre più applicazioni siano compatibili con i nostri dispositivi. Intanto, ti invitiamo a visitare la nostra community sul nostro sito per scoprire di più su come scaricare le tue app preferite“.

In ogni caso, Huawei ha rimandato tutti ad una pagina web della community ufficiale, con cui si potranno seguire passo dopo passo tutte le dritte necessarie per approcciare al meglio il mondo di AppGallery. Sia su quanto è stato già fatto, sia per essere aggiornati anche a proposito delle novità in arrivo nelle prossime settimane. Staremo a vedere come andranno le cose a stretto giro, auspicando per gli utenti Huawei che la situazione possa diventa più soddisfacente. E voi che ne pensate? Ci sono mancanze che ritenete cruciali per il vostro prodotto?