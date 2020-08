Brown Skin Girl di Beyoncé celebra tutte le sfumature del popolo afroamericano (video, testo e traduzione)

Quando l’annuncio del lancio di Brown Skin Girl di Beyoncé arriva dalle parole della diretta interessata non si può non notare l’orgoglio inevitabile per chi sforna una piccola perla di musica e spiritualità.

Se Already era un frenetico e sincopato r’n’b, questo nuovo singolo tratto dall’epica di Black Is King coniuga tutto ciò che è proprio della musica afroamericana: abbiamo sì l’r’n’b, ma c’è anche quel coro celestiale che è tipico del gospel, dello spiritual; c’è il blues nella sua accezione più empatica e c’è la glorificazione dell’io come identità di popolo.

Si rivela necessario, oggi, sbandierare un’appartenenza a seguito delle tragiche notizie che partono da Minneapolis e continuano in tutti gli States. Il movimento Black Lives Matter trova qui uno strascico fatto di note e sentimento. Per questo, in apertura, parliamo di orgoglio inevitabile. Quando Beyoncé ha lanciato la première del video su Good Morning America ha parlato chiaro: “Brown Skin Girl rappresenta le diverse sfumature del popolo nero”.

Brown Skin Girl di Beyoncé è forte anche della collaborazione di WizKid e Saint Jhn e Blue Ivy Carter, figlia dell’ex Destiny’s Child e giovane promessa. Di promesse, inoltre, è d’uopo parlare: con Black Is King la cantautrice di Houston promette di non lasciare per la strada alcuna esternazione né alcun atto di coraggio da instillare nel popolo afroamericano, in questo 2020 ancora ferito dalle discriminazioni.

Nel video di questo nuovo singolo le immagini visionarie, simboliche e le simmetrie ospitano anche la bellezza statuaria e peculiare di Naomi Campbell. Ogni immagine è un dipinto, una vittoria di colori e perfezione senza sbavature, senza punti morti.

Anche l’immobilità è dinamica: due bambine fissano l’obiettivo ma intorno tutto si muove, compresa la camera. Brown Skin Woman di Beyoncé, lo ribadiamo, è la vittoria dei sensi e dell’amore, ma soprattutto dell’appartenenza a questo mondo.

[Intro: SAINt JHN & Blue Ivy Carter]

Brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

Never trade you for anybody else

Singin’ brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

I never trade you for anybody else, singin’…

[Verse 1: Wizkid]

She said she really grew up poor like me

Don’t believe in nothin’ but the almighty

Just a likkle jeans and a pure white tee

She never did forever be nobody wifey, yeah

So while I may not pretty boy, your heart is amiss

Play it like a villain ’cause she caught in a wave

Tonight I am walkin’ away

9 to 5 mind, on the grind, yeah, yeah

[Pre-Chorus: Wizkid]

Tonight I might fall in love, dependin’ on how you hold me

I’m glad that I’m calmin’ down, can’t let no one come control me

Keep dancin’ and call it love, she fightin’ but fallin’ slowly

If ever you are in doubt, remember what mama told me

[Chorus: Wizkid]

Brown skin girl, ya skin just like pearls

Your back against the world

I never trade you for anybody else, say

Brown skin girl, ya skin just like pearls

The best thing in all the world

I never trade you for anybody else, say

[Verse 2: Beyoncé]

Pose like a trophy when Naomis walk in

She need an Oscar for that pretty dark skin

Pretty like Lupita when the cameras close in

Drip broke the levee when my Kellys roll in

I think tonight she might braid her braids

Melanin too dark to throw her shade

She minds her business and wines her waist

Gold like 24k, okay

[Pre-Chorus: Wizkid & Beyoncé]

Tonight I might fall in love, dependin’ on how you hold me

I’m glad that I’m calmin’ down, can’t let no one come control me

Keep dancin’ and call it love, she fightin’ but fallin’ slowly

If ever you are in doubt, remember what mama told me

[Chorus: Wizkid & Beyoncé]

Brown skin girl, ya skin just like pearls

Your back against the world

I never trade you for anybody else, say

Brown skin girl, ya skin just like pearls

The best thing in all the world

I never trade you for anybody else, say

[Verse 3: Beyoncé]

Oh, have you looked in the mirror lately? (Lately)

Wish you could trade eyes with me (Because)

There’s complexities in complexion

But your skin, it glow like diamonds

Dig me like the earth, you be giving birth

Took everything in life, baby, know your worth

I love everything about you, from your nappy curls

To every single curve, your body natural

Same skin that was broken be the same skin takin’ over

Most things out of focus, view

But when you’re in the room, they notice you (Notice you)

‘Cause you’re beautiful

Yeah, you’re beautiful

[Pre-Chorus: Beyoncé]

Them men, them gon’ fall in love with you and all of your glory

Your skin is not only dark, it shines and it tells your story

Keep dancin’, they can’t control you

They watchin’, they all adore you

If ever you are in doubt, remember what mama told you

[Chorus: Beyoncé & Wizkid]

Brown skin girl (Brown skin girl), ya skin just like pearls (Brown skin girl)

Your back against the world (Oh)

I never trade you for anybody else, say (No, no)

Brown skin girl (Brown skin girl), ya skin just like pearls (Brown skin)

The best thing in all the world

I never trade you for anybody else, say

[Outro: Blue Ivy Carter]

Brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

I never trade you for anybody else, singin’…