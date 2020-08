Achille Lauro e Gigi D’Alessio per lo Spallanzani: “Rispettate le regole”

A seguito della prima sperimentazione del vaccino italiano contro il virus SARS-CoV 2 arriva l’appello di Achille Lauro e Gigi d’Alessio per lo Spallanzani, l’ospedale di Roma dove sono state avviate le procedure.

Proprio in virtù della novità arrivata dal sistema sanitario italiano i due artisti si sono uniti all’appello per seguire le regole sul distanziamento sociale, sulla mascherina obbligatoria. Il GRAd–COV2 è stato somministrato al primo volontario nella giornata di ieri, lunedì 24 agosto 2020 ed è stato realizzato e progettato dall’azienda biotecnologica ReiThera con sede a Castel Romano.

Secondo le notizie ufficiali, il primo volontario per la sperimentazione del vaccino è una donna che da subito ha manifestato la sua fiducia nella scienza, e nelle ore successive alla sperimentazione le sue condizioni sono apparse buone.

L’APPELLO

Nei prossimi giorni il vaccino sarà somministrato ad altre due persone. Il mondo della musica è ancora molto attivo nella campagna di sensibilizzazione per il contrasto della pandemia e l’appello di Achille Lauro e Gigi D’Alessio per lo Spallanzani è una delle ultime prese di posizione. Memorabile resta, per il momento, la dura invettiva di Vasco Rossi contro i negazionisti del COVID-19.

Achille Lauro inizia il suo messaggio con: “Agite in modo responsabile” per poi ricordare ai lettori del Messaggero di ascoltare l’appello dell’Istituto Spallanzani circa le norme di sicurezza. Gigi D’Alessio, più accorato, dice: “Dimostrate coi fatti di essere avanti” e gira il suo invito al conduttore Flavio Insinna che con gioia accoglie l’invito mettendo anch’egli la sua faccia al servizio di una giusta causa.

Arriveranno, senza dubbio, le manifestazioni di altri artisti. Con l’appello di Achille Lauro e Gigi D’Alessio per lo Spallanzani si raggiunge un nuovo step della dura lotta contro il Coronavirus, una pandemia che ha messo in ginocchio tanti settori e soprattutto ha strappato tante vite all’affetto degli italiani per via dei contagi.