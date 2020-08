Totti, Ilary Blasi e Monica Mosca ai ferri corti, la copertina di Gente pomo della discordia

Sono giorni particolarmente caldi, questi di fine agosto, per tre persone in particolare: Francesco Totti, Ilary Blasi e Monica Mosca. A incrementare la temperatura, soprattutto mediatica, è la recente pubblicazione del settimanale Gente. In particolar modo, a creare non poco fastidio nell’ormai iconica coppia del mondo del calcio e dello spettacolo è stato l’inserimento, in copertina, di una foto che sarebbe stata evitabile.

Il rimprovero di Francesco Totti e Ilary Blasi a Monica Mosca è legato alla scelta operata dalla direttrice di Gente. Tra i diversi scatti che evidentemente avrà avuto a disposizione, quello che è stato selezionato mostra in maniera eccessivamente generosa le forme della figlia tredicenne dei due, Chanel.

Volto oscurato, in virtù della tutela dei minori, ma non il lato B che, vista la location in cui è avvenuto lo scatto (al mare, in costume) finisce così per essere totalmente in evidenza.

Totti e Ilary Blasi contro Monica Mosca: furiosi i genitori di Chanel

Una polemica importante quella innescata da Francesco Totti e Ilary Blasi con Monica Mosca. I due hanno infatti pubblicato sui rispettivi profili Instagram, attraverso le Stories, lo stesso messaggio, senza nascondere il proprio rammarico per la vicenda.

“Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”. E i commenti non sono mancati anche in giro per la rete, con le principali pagine di Instagram dedicate al gossip che sono “impazzite”.

Per la maggiore sono i commenti inerenti la scelta di oscurare il volto della giovane e di lasciare invece senza filtri e in primo piano il lato B. Senza poi contare l’argomento stesso dell’articolo, che sostanzialmente crea un parallelismo fisico tra madre e figlia. Una scelta più che discutibile.

Non è mancato l’intervento in merito anche del Telefono Azzurro che, stando a quanto riportato in rete, ha cercato di ristabilire l’ordine. L’invito è per “gli organi di informazione a tutelare sempre bambini e adolescenti, rispettandone l’immagine e la privacy”.

Una vicenda molto delicata, che non mancherà di avere strascichi nei prossimi giorni.