The Haunting of Bly Manor in uscita su Netflix in autunno: la seconda stagione della serie antologica pronta al debutto

Il creatore della serie lo aveva assicurato: la produzione di The Haunting of Bly Manor non ha risentito dell’emergenza Coronavirus e gli episodi della serie arriveranno su Netflix come previsto, entro il 2020, senza ritardi.

Ora l’annuncio ufficiale è arrivato dalla piattaforma streaming, che col primo poster della nuova serie – il secondo capitolo del format antologico inaugurato con The Haunting of Hill House – conferma il debutto della nuova stagione previsto per il prossimo autunno.

Non c’è ancora una data ufficiale per l’arrivo di The Haunting of Bly Manor su Netflix, ma presumibilmente potrebbe essere fissato nel mese di ottobre: la serie non è stata infatti annunciata per settembre e potrebbe essere una delle poche uscite tra gli originali di Netflix del mese successivo, visto che tanti titoli slitteranno a causa dei ritardi di produzione dovuti all’emergenza sanitaria.

Di The Haunting of Bly Manor non ci sono altre immagini promozionali se non il poster che ne annuncia l’esordio. La nuova stagione della serie horror è l’adattamento del celebre romanzo di Henry James The Turn of the Screw. Nel cast torna Victoria Pedretti – già protagonista della prima stagione e nel frattempo diventata anche il volto femminile di You, la serie Netflix tratta dai romanzi di Caroline Kepnes – insieme a Kate Siegal, Henry Thomas, Rahul Kohli, Catherine Parker, Amelia Eve e T’nia Miller.

The Haunting of Bly Manor sarà una moderna rivisitazione dell’iconico romanzo di James proprio come The Haunting of Hill House lo è stato del libro di Shirley Jackson. Le riprese dei nuovi episodi, che avranno dunque una storia e dei personaggi del tutto nuovi, sono terminate poco prima del lockdown e questo ha permesso che la post-produzione proseguisse da remoto, rispettando la tabella di marcia che vedeva The Haunting of Bly Manor in uscita entro il 2020 su Netflix.

The Haunting of Bly Manor arriverà quindi a due anni dalla prima, acclamata stagione, che ha ottenuto un’ottima accoglienza e ha conquistato anche nomination prestigiose ai premi Motion Picture Sound Editors, Writers Guild of America e Art Directors Guild. Netflix ne aveva annunciato il rinnovo per una seconda stagione con nuova trama e un cast rinnovato nel febbraio dello scorso anno, rivelando di aver stipulato un contratto televisivo pluriennale con i creatori Mike Flanagan e Trevor Macy, chiamati a sviluppare e produrre nuove serie in esclusiva per Netflix tra cui, in primis, proprio un nuovo capitolo originale dell’antologia The Haunting.