Test sullo stato di salute per la batteria di un Huawei in pochi passi

Non sono isolati i casi in cui un aggiornamento concepito da Huawei abbia prodotto un drastico calo per la durata della batteria di uno smartphone. Lo abbiamo osservato a fine 2019, come forse ricorderanno alcuni nostri lettori, a proposito del cosiddetto Huawei P10 Lite. Tuttavia, secondo quanto raccolto di recente, circostanze simili si stanno verificando sempre più spesso, al punto che un numero crescente di utenti sta chiedendo spiegazioni al produttore per capire cosa fare.

Come affrontare problemi di batteria con un Huawei

Il caso riportato oggi 24 agosto, in merito ad un calo dell’autonomia, è stato riportato ad esempio da possessori del cosiddetto Huawei P30 Lite, ma come riportato in precedenza, sulla carta può capitare a chiunque dopo un aggiornamento significativo. Questo quanto scritto dall’azienda sui social, con tanto di test che in diversi casi potrebbe rivelarsi efficace in una fase preliminare:

“Per poter fare un test sulla batteria ti invitiamo a contattarci al numero 800191435 – Lunedì – Domenica 08:00 – 21:00 (eccetto festività). Tieni presente che se hai effettuato di recente un aggiornamento di sistema la batteria potrebbe apparire meno performante ma solitamente la situazione si risolve in alcuni giorni.Nel frattempo effettua questo piccolo test: carica il dispositivo fino al 100% poi staccalo dal caricabatterie e mettilo in modalità aereo per circa 8 ore (ad esempio prima di andare a dormire). Se dopo questo periodo di tempo la batteria è scesa sotto il 93% potrebbe essere sintomo di una qualche anomalia“.

Insomma, un test utile per comprendere quantomeno se i problemi di batteria riscontrati con il vostro smartphone Huawei siano dovuti a qualche difetto strutturale o meno. Così facendo, potrete inquadrare al meglio la situazione prima di avere un contatto diretto con il produttore. Avete già provato? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in attesa di ulteriori riscontri oggi 24 agosto.