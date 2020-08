Riapre il set di Grey’s Anatomy 17, prime immagini tra distanziamento e mascherine per girare la nuova stagione

Con notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia, riapre il set di Grey’s Anatomy 17: la produttrice esecutiva Debbie Allen e la showrunner Krista Vernoff sono a lavoro da settimane sugli episodi della nuova stagione, ma solo da qualche giorno gli studi in cui si gira il medical drama di ABC hanno iniziato a rianimarsi.

In genere le riprese della serie partono a metà luglio, ma quest’anno l’emergenza Covid che ha segnato in modo profondo la città di Los Angeles ha inevitabilmente fatto slittare il primo ciak di Grey’s Anatomy 17: solo adesso, infatti, si sta procedendo all’allestimento del set per girare i nuovi episodi attesi in autunno negli USA.

A dimostrare l’avanzamento dei lavori è un video pubblicato da Kevin McKidd, l’interprete di Owen Hunt nonché regista di molti episodi della serie: la preparazione dei set che ospiteranno le riprese di Grey’s Anatomy 17 è attualmente in corso e questo fa ben sperare per l’inizio della produzione.

“Nuova stagione, nuovo modo di fare le cose” ha commentato McKidd pubblicando un video della squadra di lavoro di Grey’s Anatomy 17, impegnata a riaprire il set mantenendo il distanziamento fisico, usando dispositivi di sicurezza e rispettando i protocolli anti-contagio. Un nuovo modo di lavorare che evidentemente porterà via più tempo del previsto.

New season. New way of doing things.🖼🥗🍤 #GreysAnatomy #setdecorating gang back at work! 😀 #Greys17 ▪ 082020 Pubblicato da Kevin McKidd su Venerdì 21 agosto 2020

Reposted from @aliciacamchick GA17. Let's do this. #Camera prep in full swing. #GreysAnatomy #cinematography Pubblicato da Kevin McKidd su Venerdì 21 agosto 2020

Certo, il ritardo di oltre un mese sulla normale cronologia dei lavori rende sempre più probabile uno slittamento del debutto di Grey’s Anatomy 17: d’altronde ABC ha annunciato che la diciassettesima (e ultima?) stagione del medical drama è un caposaldo della programmazione del giovedì sera, insieme allo spin-off Station 19 che debutterà con la quarta stagione, ma non è stata ancora annunciata una data per la première delle due serie ShondaLand.

Quel che è certo è che non è stato ancora battuto il primo ciak – né per Grey’s Anatomy 17 né per la quarta stagione di Station 19 – e di conseguenza sembra davvero poco probabile che per la fine di settembre si riesca a programmare il debutto delle due serie su ABC (e di conseguenza quello su Fox, in Italia, in autunno inoltrato). Intanto, sta per arrivare in prima visione in chiaro la sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, presto in onda su La7.

Attualmente nel nostro Paese Grey’s Anatomy è disponibile su NowTv e su Amazon Prime Video.