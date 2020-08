Pop babilonya, il crowdfunding più femminile che c’è

Oggi sarebbe dovuto uscire il cinquecentesimo video del Festivalino di Anatomia Femminile, strano a dirsi, ma in qualche modo un appuntamento estivo per quanti seguono la musica delle cantautrici.

Nel corso degli ultimi quattro anni ne sono andate in scena quattro edizioni ufficiali, più quelle Off andata in scena lo scorso autunno e quella Pandemica andato in scena in primavera, a seguire quelle portate fisicamente a Sanremo, al MEI, a Roma.

Cinquecento video inediti di centinaia di cantautrici, qualcosa di incredibile, a pensarci, di unico, di entusiasmante. Forse addirittura di eroico.

Ce ne sarebbe da organizzare qualcosa di grande, ci siamo detti, festeggiare nel modo più clamoroso possibile.

Ma siamo in un periodo strano.

Sì, diciamolo onestamente, questo 2020 è un anno da dimenticare. Di quelli che, se uno li raccontasse così, a freddo, sarebbe talmente carico di disastri da passare per assurdo, paradossale. Pandemie, scontri sociali, catastrofi ambientali, rischi di conflitti internazionali. L’apocalisse.

Per tutti, ovviamente, non solo per le cantautrici di Anatomia Femminile. Anche per me.

Dopo qualche anno in cui avevo messo bel fieno in cascina, questo 2020 dove in qualche modo anche essere l’anno nel quale, complice l’entusiasmante esperienza di Attico Monina a Sanremo, andata in scena qui su Optimagazine e su OMTV.it, avrei tentato un passaggio neanche troppo lieve verso il mainstream, provando a portare con me l’esperienza di Anatomia Femminile, senza perdere la tenerezza.

Ma niente, è andata diversamente.

Durante il lock down, sempre qui e su OMTV.it c’è stata l’esperienza straniante e decisamente intensa di #IoRestoACasaMonina, ma la ripartenza è stata faticosa, per tutti.

Ripeto, è andata diversamente.

O almeno, sembrava andata diversamente.

Perché ho preso una decisione, che oggi, invece di pubblicare il cinquecentesimo video del Festivalino di Anatomia Femminile mi spinge a fare un proclama, questo, poi da domani riprenderanno le pubblicazioni, a partire dalla puntata cinquecentouno.

Oggi parte Pop Babilonya, un nuovo progetto, a tempo determinato, scadenza prevista tra due mesi esatti, un progetto che però richiede il vostro aiuto, o quantomeno l’aiuto di quanti in qualche modo hanno seguito questo percorso, lo hanno apprezzato e si divertono a immaginare come andrà a finire.

Del resto siete in debito con me, parecchio, direi che ci sta che stavolta sia io a chiedere il vostro aiuto.

Ho deciso che l’anno prossimo voglio riscuotere quanto il 2020, causa Covid19 e tutto il resto, mi e ci ha negato.

Così, tanto per non dar adito a chi tende a accusarmi di megalomania, ho deciso che nel 2021 voglio vincere il Premio Strega e voglio portare a casa anche una Targa Tenco, per il Nobel c’è ancora tempo, penso.

Ci sta, anche qui. Me lo merito.

Niente di fuori portata.

Per vincere lo Strega devo pubblicare il libro Cento di questi giorni, 1200 pagine di letteratura mondo, romanzo sotto forma di diario che proprio su Optimagazine ha mosso i suoi primi passi, chiedere a un Amico della Domenica, così si chiamano i membri di quel gruppo di intellettuali che ha modo di presentare romanzi a quel premio, nonché poi è chiamato a votare, di metterci la faccia, il romanzo farà poi il resto.

Lo farò.

Ho già pubblicato una ottantina di libri, il mondo dell’editoria lo frequento da un numero sufficiente di anni per conoscerlo come le mie tasche, seppur non sempre ricambiato.

Questo non è altro che una dichiarazione di intenti, non è previsto il vostro apporto. Potete al limite tifare per me, che male non farà.

Per vincere la Targa Tenco, invece, nello specifico, quella come Miglior Album a Progetto, devo pubblicare un album, nello specifico l’antologia di cantautrici dedicato alle parti del corpo Anatomia Femminile, summa di quanto il Festivalino ha fin qui messo in campo, e qui serve il vostro aiuto concreto.

Chi mi legge, qui, sa bene come il cantautorato femminile sia parte portante del mio immaginario, come a esso mi sia dedicato con dedizione e energie, direi che anche qui nulla di fuori portata.

Lo posso fare.

Lo voglio fare.

Ho però bisogno di voi, ripeto.

In concreto, quindi, devo dar vita a una etichetta discografica, una casa discografica, con la quale pubblicare l’antologia in questione. L’etichetta, ho pensato, si chiamerà ovviamente Anatomia Femminile, e al cantautorato femminile sarà tutta dedicata. L’antologia si distinguerà perché, come avevo pensato inizialmente, il corpo delle donne tornerà a essere centrale nei testi delle canzoni presentate.

Dopo questa prima antologia, quindi, vedremo di andare a fare opera di divulgazione attraverso album solisti di artiste che il mercato, miope, tiene a bordo campo.

Quindi un’etichetta, Anatomia Femminile.

Una antologia con lo stesso titolo.

Una candidatura alle Targhe Tenco.

Una vittoria alle Targhe Tenco.

E poi quel che sarà.

Niente di impossibile, quindi, direi che ce n’è abbastanza per partire.

Primo step, l’etichetta discografica.

Ma voi?

Cosa potete fare voi che leggete queste mie parole per supportare tutto questo?

Semplice, partecipare al crowdfunding dal nome Pop Babilonya che a questo sito (www.iltassodelmiele.come) trovate raccontato per filo e per segno. Al mio fianco Mattia Toccaceli, che con Attico Monina avete imparato a conoscere, e Giampiero Bartolini, perché per poter usare una prima persona plurale e poter parlare di squadra senza passare per un pazzo tocca scegliere bene i propri partner.

Avrete ben più di quel che pagherete, e lo avrete solo voi, perché i premi di questo crowdfunding, come i messaggi di Mission Impossible, si autodistruggeranno una volta passati i prossimi due mesi.

Prendere o lasciare.

In premio, nello specifico, così si chiamano nel crowdfunding Pop Babilonya come in tutti i crowdfunding, ci sono dei pacchetti che prevedono combinazioni varie di quei libri, libri che nello specifico sono “Cento di questi giorni”, il mio romanzo mondo che ha mosso i passi durante la pandemia, 1200 pagine di parole, pensieri, musica e tutto il resto, poi “Il mondo visto dal basso, un metro e settantacinque circa”, la raccolta dei miei tanti reportage in giro per il mondo, editi e inediti, “Cantami Godiva”, il mio libro definitivo sul cantautorato e sul corpo femminile, articoli, saggi, pamphlet, approfondimenti, recensioni, testi editi e inediti a tal riguardo, e infine una chicca, “Il libro nero del pop italiano”, che forse merita qualche parola.

Se andate a cercare in rete lo troverete proposto in “data da destinarsi” da diversi editori, da anni. È un mio libro che risale a circa dieci anni fa, ritrovato e aggiornato, un libro che in effetti diversi editori mi hanno chiesto, e che diversi editori non hanno poi avuto il coraggio di pubblicare. Il libro nero del pop italiano raccoglie storie, aneddoti, leggende metropolitane e altro sulle nostre amate o meno star della canzone italiana. Un libro eversivo che, letteralmente, potrebbe far saltare il banco, e che, in effetti, ho deciso di pubblicare solo perché il gioco vale la candela, poi scapperò da qualche parte dandomi alla macchia.

Quindi Pop Babilonya propone come premi “Cento di questi giorni”, “Il mondo visto dal basso, un metro e settantacinque circa”, “Cantami Godiva” e “Il libro nero del pop italiano”, tutti inediti, e tutti destinati a rimanere tali, tranne il romanzo col quale andrò a assaltare il castello dello Strega, che troverete in libreria verso fine anno.

Avete l’imbarazzo della scelta.

E siccome l’idea di farvi pagare ora qualcosa che avrete fra mesi non mi piace, ho deciso di mettere in palio premi già pronti e disponibili, premi che non troverete altrove, in edizione unica e numerata.

Da questo crowdfunding prenderà vita Anatomia Femminile, l’etichetta discografica e l’antologia.

Pop Babilonya, il crowdfunding.

Partiamo.

Ovviamente, ma è un pleonasmo, potrete dire di aver contribuito a quella che sarà a tutti gli effetti una incoronazione. La mia. Vi lancerò brioche dal terrazzo, non preoccupatevi.