Numa e Phil Palmer producono il nuovo album di Renato Zero

Il nuovo album di Renato Zero è prodotto da Phil e Numa Palmer. A rivelarlo sono i diretti interessati durante una recente intervista, nella quale hanno parlato dei prossimi progetti e anche della prossima prova sulla lunga distanza dell’artista romano. Phil Palmer è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del Barone Rosso di Red Ronnie (qui il video), mentre Numa aveva parlato della funzione guaritrice della musica (qui il suo intervento al Barone Rosso).

Renato Zero viene dalla pubblicazione di Zero Il Folle, che ha rilasciato il 4 ottobre scorso. Il disco è stato anticipato dal singolo Mai Più Da Soli, seguito da La Vetrina. Il video dedicato al brano è stato presentato durante l’ultima edizione di ImagInAction che si è tenuta a Ravenna e prima del lungo tour che ha avviato al Palazzo dello Sport di Roma.

La musica di Zero Il Folle, concepita con la produzione di Trevor Horn, ha quindi fatto il giro d’Italia a partire da Roma e a Roma si è conclusa, con la doppia data di fine gennaio. Il tour ha toccato alcune delle più importanti città italiane, tra cui Milano e Bologna.

Quello di Renato Zero è quindi un ritorno a brevissimo tempo dal suo precedente album e potrebbe arrivare per i suoi 70 anni, da compiere il 30 settembre. Ciò che i fan aspettavano era un concerto celebrativo per il suo compleanno, che non potrà tenersi a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Per il momento, non si è ancora parlato del progetto riguardante il suo compleanno e quello che ha in mente per festeggiare i suoi primi 70 anni.

L’arrivo di grandi progetti per il suo compleanno era stato annunciato durante l’ultima data del tour dedicata a Zero Il Folle. Il periodo della quarantena ha fermato ogni slancio ma non la voglia di comunicare con i suoi fan, ai quali ha tenuto compagnia con un post al giorno.

L’artista è già tornato in studio per lavorare sul nuovo album, così come hanno testimoniato alcune immagini arrivate nelle scorse settimane.