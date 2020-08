Maleducata è il nuovo singolo di Achille Lauro, colonna sonora del trailer di Baby 3

Il nuovo singolo di Achille Lauro è Maleducata, annunciato come la colonna sonora della serie Baby 3 che partirà su Netflix il 16 settembre. Il brano arriva dopo Bam Bam Twist, che ha rilasciato dopo 16 marzo.

L’artista di Me Ne Frego ha dato l’annuncio del suo ritorno con un post dei suoi sui social, nei quali aveva specificato di essere pronto a una nuova rivoluzione, da far seguire alla pubblicazione dell’album 1990, tutto dedicato alla dance.

“Questa è la fine, la mia unica amica.È ora di rinascere ancora. Di nuovo. Domani”.

La stagione finale di Baby, serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures, si avvierà su Netflix il 16 settembre prossimo. Il trailer è realizzato sulle note del nuovo singolo di Achille Lauro, di cui l’artista ha già pubblicato la locandina. Il brano si aggiunge all’inedito di Levante con Altarboy, Vertigine, già ascoltato nel teaser della serie.

Ancora una volta, i protagonisti della serie sono Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica); e ancora Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). Anna Lou Castoldi (Aurora) è il nuovo acquisto del cast, con Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).

Alla regia, tornano Andrea De Sica e Letizia Lamartire, con la collaborazione di Antonio Le Fosse del collettivo GRAMS – al suo debutto – con Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol.

Sinossi di Baby 3

La verità affiora e sconvolge il mondo dei nostri protagonisti, costretti a fare i conti con le loro azioni, in una storia fortemente ispirata a un evento della vita reale che ha scosso la coscienza delle persone. L’amicizia tra Chiara e Ludovica è messa in seria discussione. Le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre, anche se le reazioni dei genitori saranno diverse. Ci sarà, infatti, chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine.