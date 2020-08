Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa su Italia1 in 4 serate tra un passato irrisolto e nuovi omicidi: la trama della serie

Dieci episodi in quattro settimane, salvo cambiamenti. Questo attende i fan della serie USA targata NBC ispirata al best seller di Jeffery Deaver, Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa che domani debutta su Italia1 con ben tre episodi (di cui uno maxi) e un ottimo inizio per lanciare l’amato Lincoln Rhymes e la bella Amelia Sachs, il suo braccio destro, colei che riuscirà a riportarlo in pista per una serrata caccia al serial killer denominato “Il Collezionista di Ossa“.

Da martedì 25 agosto in prima visione assoluta su Italia 1, la serie andrà in onda in prima serata portando sul piccolo schermo le indagini per catturare il serial killer chiamato “Il collezionista di ossa” al seguito del criminologia forense della polizia Lincoln Rhymes (Russell Hornsby, già in “Grimm”), diventato tetraplegico proprio durante l’ultima caccia al noto assassino. Ad aiutarlo nell’impresa Amelia Sachs (Arielle Kebbel, già in “The Vampire Diaries”), giovane agente del New York Police Department che soffre della sindrome post traumatica da stress da quando ha assistito al brutale omicidio dei suoi genitori.

I due non solo dovranno affrontare il loro doloroso passato ma dovranno cercarlo di combatterlo e superarlo per risolvere i nuovi casi che li vedranno protagonisti tra rapimenti, terrorismo e assassini. Lungo il percorso ci saranno grandi vittorie, sconfitte e lezioni da imparare per ogni personaggio. Ma al presente si alterneranno anche dei momenti di flashback, per conoscere in tutte le sue sfaccettature il legame tra il Collezionista e Lincoln: “È una questione molto personale tra loro e, grazie ai flashback mostreremo quello che è successo e come si è creata questa situazione”.

Ecco il trailer della serie:

Al centro il rapporto che si instaurerà tra i due protagonisti che non potrebbero essere più diversi. Se Amelia crede che il fattore umano e le emozioni abbiano molto da offrire per risolvere un mistero o un caso, Lincolin pensa solo agli indizi materiali ma questo li porterà a risolvere diversi casi fino ad arrivare al famoso serial killer?

L’appuntamento domani sera, a partire dalle 21.15 circa, è fissato con i primi episodi della serie in cui conosceremo Amelia pronta a bussare alle porte di Lincoln che, dopo essere diventato tetraplegico a causa di una trappola preparata dal serial killer chiamato “Il collezionista di ossa”, si è ritirato dal lavoro nella polizia di New York. Quando viene ritrovato il cadavere di un uomo ucciso con lo stesso modus operandi del killer, toccherà proprio ad Amelia Sachs chiedergli di tornare ad indagare. Quale sarà la sua risposta?