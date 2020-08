Lea Michele è mamma di un bambino dal doppio nome, il lieto evento dopo mesi mediaticamente orribili

Dopo mesi molto difficili dal punto di vista mediatico, Lea Michele può guardare con speranza al futuro: l’attrice e cantante è diventata mamma del suo primo figlio, un maschietto, nato dal matrimonio con l’imprenditore Zandy Reich.

Il piccolo, come conferma la rivista People, si chiama Ever Leo ed è nato il 20 agosto scorso: lo ha annunciato un rappresentante dell’ex star di Glee.

La Michele aveva annunciato sui social la sua gravidanza a maggio: si tratta del primo figlio avuto dal marito, proprietario di un’azienda di abbigliamento che ha sposato nel 2019 dopo due anni di frequentazione.

La nascita del bambino arriva dopo mesi mediaticamente orribili per Lea Michele, che ha dovuto affrontare numerose accuse di cattiva condotta da parte di ex colleghi sul set di Glee, a partire da quelle lanciate da Samantha Marie Ware che l’ha tacciata di razzismo. Il caso è nato da un tweet sul caso di George Floyd, l’afroamericano ucciso durante un controllo di polizia a Minneapolis: la solidarietà di Lea Michele al movimento #BlackLivesMatter, che protesta in difesa dei diritti civili delle minoranze, ha fatto scattare la reazione stizzita della Ware, che ha accusato la collega di ipocrisia in quanto avrebbe “reso il set di Glee un inferno“, in particolare per i suoi comportamenti aggressivi e connotati da discriminazioni razziali. Accuse a cui si sono uniti anche gli altri attori del cast come Alex Newell e Willam Belli, così come i fan della compianta Naya Rivera.

Una situazione che ha spinto Lea Michele a riconoscere di aver sbagliato, a scusarsi e ad allontanarsi dai social per cercare di arginare l’onda di popolarità negativa che le si è riversata addosso, con effetti decisamente irreversibili sulla sua reputazione. Nel comunicato con cui ha espresso le sue scuse per essersi comportata male sul set di Glee, ha dichiarato di volersi migliorare per essere un buon modello per suo figlio.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale La nostra Fire TV Stick più venduta, ora con il telecomando vocale...

I dispositivi Fire TV Stick hanno molto più spazio di archiviazione...