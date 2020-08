Laura Pausini festeggia l’anniversario dei genitori rimandato per lockdown

Laura Pausini festeggia l’anniversario dei genitori, dopo che era stato rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus. Gianna e Fabrizio hanno festeggiato le nozze d’oro, risposandosi alla presenza della famiglia.

L’artista aveva parlato dell’evento in occasione dell’inizio del lockdown, spiegando che i suoi genitori avevano deciso di rimandare la cerimonia per rispettare le regole anti-Covid. Nelle ore appena trascorse, i coniugi Pausini hanno potuto rinnovare le loro promesse a 50 anni di distanza dal Sì.

I festeggiamenti sono stati immortalati da una serie di fotografie che Laura Pausini ha condiviso sui suoi canali social, nelle quali sono stati ripresi anche alcuni momenti della cerimonia e della promessa rinnovata dopo 50 anni d’amore.

“Ieri sera, con un ritardo di 5 mesi rispetto alla data originale rimandata per Covid, i miei genitori hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, risposandosi. Nonostante le mascherine e le poche persone invitate, è stata una festa bellissima, che io e mia sorella Silvia abbiamo studiato per far sì che fosse indimenticabile per loro. Gianna e Fabrizio: i loro nomi si sono uniti il 14 marzo del 1970… che meraviglia vederli così 50 anni dopo!”