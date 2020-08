Festival del cinema di Berlino: dal 2021 il premio per l’interpretazione sarà gender neutral

Arrivano le prime informazioni dedicate alla prossima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, che si appresta a introdurre una vera e propria rivoluzione. Gli organizzatori hanno deciso di modificare i premi per l’interpretazione, che saranno assegnati senza distinzione di genere.

In passato, la giuria internazionale conferiva l’Orso d’argento per il miglior attore e l’Orso d’argento per la migliore attrice. Dalla prossima edizione, invece, saranno consegnati i premi “Best Leading Performance” e “Best Supporting Performance”. Le traduzioni sarebbero:

La migliore interpretazione principale;

La migliore interpretazione non protagonista.

La decisione di assegnare questi premi su base gender neutral appare rivoluzionaria per i grandi festival. L’anno scorso, l’Orso d’argento per la migliore attrice è stato conferito a Paula Beer (per la performance nel film Undine – Un Amore Per Sempre); mentre Elio Germano è stato premiato con l’Orso d’argento per il miglior attore per Volevo Nascondermi, film in cui presta il volto al pittore Antonio Ligabue.

Elio Germano in Volevo Nascondermi.

Inoltre, è stato confermato che la prossima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, fissata per il 21 febbraio 2021, si terrà come manifestazione fisica. Quest’anno – a causa della pandemia Covid-19 – diversi eventi sono stati rimandati o trasmessi esclusivamente online. Il Comic-Con, importante manifestazione statunitense, ha ad esempio organizzato degli incontri disponibili esclusivamente in streaming.

Ovviamente, l’effettiva possibilità di organizzare dal vivo la Berlinale dipenderà da come la situazione evolverà.