Fedez e Chiara Ferragni fanno il tampone in Sardegna: “Aria pesante”

Fedez e Chiara Ferragni fanno il tampone in Sardegna, in un momento particolarmente delicato per l’Isola nella quale si sta registrando un incremento dei soggetti positivi.

Tutta la famiglia dell’artista è stata sottoposta a tampone, così come tutti i presenti all’interno della struttura. A raccontarlo è stato proprio Fedez, che ha spiegato di aver fatto il test, proprio nei giorni del focolaio a Porto Rotondo e dei positivi al Billionaire di Flavio Briatore.

“Vista la situazione esplosa in questi giorni abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi. C’è sicuramente un’aria un po’ pesante. Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati, ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo”.

La Sardegna è finita al centro delle polemiche per l’incremento esponenziale dei contagi dovuto agli spostamenti dei turisti e, in particolare, in Costa Smeralda. Considerare la Sardegna come un’Isola di untori appare comunque assurdo, dopo che era stata per lungo tempo a contagi zero. Tra i tanti contagiati, anche alcuni calciatori e allenatori come Sinisa Mihajlovic.

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo alcune settimane in Sardegna, dopo che avevano deciso di rimanere in Italia e di godere delle bellezze del nostro Paese. La Ferragni era anche finita al centro delle polemiche per le foto scattate all’interno della Cappella Sistina e per il giro esclusivo alla Galleria degli Uffizi. Le foto pubblicate sui social non sono piaciute ai più, che hanno ritenuto inopportuni gli scatti.

Federico Lucia è invece tornato in radio con il brano Problemi Con Tutti (Giuda) e con Bimbi Per Strada (Children). Fedez ha anche rilasciato il remix di Roses di Imanbek, in attesa di un nuovo album che potrebbe arrivare presto e dopo Paranoia Airlines.