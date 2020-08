Calcio. Primato Napoli. I tifosi tornano sugli spalti

Il Napoli ha deciso di riaprire le porte ai tifosi. Durante il ritiro di Castel di Sangro, i tifosi potranno assistere agli allenamenti ed alle amichevoli del Napoli di Rino Gattuso.

La decisione del Napoli è molto coraggiosa. I tifosi del Napoli sono tra i pionieri del rientro sugli spalti al tempo del Covid-19. Il Napoli ha fissato un rigido protocollo sanitario e di sicurezza.

Per seguire il Napoli dal vivo,i tifosi dovranno prenotarsi, sottoporsi a controllo sanitario, seguire i rigido protocolli di comportamento prima, durante e dopo l’evento. Sarà necessario che i tifosi del Napoli rispettino le distanze fisiche di sicurezza e scongiurino in ogni modo assembramenti.

La risposte dei tifosi all’invito del Napoli è stata entusiasmante. In poche ore sono andati esauriti tutti i posti disponibili tramite la prenotazione on line. Le restrizioni e qualche legittima apprensione non frenano la passione azzurra.

Il modello Napoli sarà studiato con attenzione dall’organizzazione calcistica. Potrebbe diventare, in caso di successo, un protocollo adottato da tutta la serie A per consentire il ritorno dei tifosi sugli spalti.

I tifosi del Napoli e di tutte le altre squadre sanno bene che nulla potrà esser come prima. Il ritorno negli stadi, speriamo già dalla prima di Serie A, sarà sottoposto a controlli e limitazioni. Ma in qualche modo bisogna pur ricominciare a sperimentare nuove modalità di tifo e presenza sugli spalti. Ed in tale prospettiva la fantasia dei tifosi del Napoli è da Champions League.