Aspettando la Gamescom 2020, pronti annunci anche nel pre-show?

La Gamescom 2020 sarà come sempre uno degli eventi principali per quanto concerne le novità in arrivo dal mondo dei videogiochi. Anzi, anche forse più del solito. E questo lo si deve al periodo particolare che stiamo vivendo, che rende necessaria l’attuazione di misure straordinarie in materia di distanziamento.

Come già altri eventi prima di questo, anche la Gamescom 2020 si svolgerà in formato digitale/telematico. Per assistere allo spettacolo sarà quindi necessaria una connessione stabile e il tutto sarà fruibile comodamente dal divano di casa propria. Non sarà come assistere live, certo, ma è pur sempre un modo pratico per permettere agli addetti ai lavori di far sfoggio delle proprie nuove creazioni.

E l’evento tedesco non lesinerà di certo sotto il punto di vista delle primizie. Numerosi prodotti inediti sono pronti a sfilare durante la kermesse, con le promesse che si estendono addirittura al pre-show.

Gamescom 2020, fuochi d’artifico pronti fin dal pre-show

La Gamescom 2020 calamiterà le attenzioni dei videogiocatori dall’inizio alla fine. Anzi, già da prima dell’inizio. L’evento di Colonia, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, è destinato a presentare alla community dei videogiocatori circa 20 nuovi giochi. Un numero che andrà spalmato nel corso del prossimo anno, e che ovviamente rappresenta solo la punta di un iceberg che verrà scoperto mese dopo mese.

Come dicevamo in precedenza, stando a quanto riferito dal noto giornalista Geoff Keighley, il pre-show della Gamescom 2020 non sarà avara di sorprese. Anzi, nei trenta minuti concessi, con Kyle Bosman in cabina di comando, saranno previste anche alcune world premiere.

Nono sono al momento disponibili ulteriori dettagli in merito a quali potrebbero essere i potenziali candidati protagonisti dell’evento. L’attenzione, a questo punto, è irrimediabilmente proiettata verso la next gen, con PS5 e Xbox Series X che faranno il loro esordio alla fine di quest’anno.

Ricordiamo che la Gamescom 2020 avrà inizio alle 20.00 del prossimo 27 agosto, con il pre-show che prenderà il via 30 minuti prima, alle 19.30.

