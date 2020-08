Agosto si chiude bene per Samsung Galaxy S20 e Huawei P40 su Amazon

Sono decisamente allettanti alcune offerte che si trovano su Amazon oggi 24 agosto, in riferimento a coloro che da tempo stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S20 o un Huawei P40. Circa un mese fa, su queste pagine ho esaminato alcune promozioni simili, anche se in quel frangente con lo smartphone Huawei ho portato alla vostra attenzione il prezzo del modello “Pro“. Tuttavia, stamane credo ci sia stato un abbassamento del prezzo che potrebbe fare la differenza agli occhi di tanti utenti.

Il taglio del prezzo per il Samsung Galaxy S20 oggi 24 agosto

Partiamo proprio dal Samsung Galaxy S20, in quanto questo lunedì il device è stato improvvisamente riproposto allo stesso prezzo che abbiamo avuto modo di riscontrare solo per alcune ore a luglio, prima che si stabilizzasse nuovamente poco sotto i 700 euro. Ebbene, chi è interessato a procedere tramite Amazon in giornata, potrà farlo con una spesa pari a soli 639 euro. Dettagli non secondari, se pensiamo che il valore di questo device sia cambiato poco durante la stagione estiva.

Offerta Samsung Galaxy S20 Smartphone, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 3... Prova lo Space Zoom 30X per cogliere dettagli che rischiavi di...

Con i 64 MP di risoluzione di Galaxy S20 avrai a disposizione milioni...

Svendita totale per Huawei P40 su Amazon

Se consideriamo il prezzo di listino di Huawei P40, l’offerta Amazon per quest’ultimo è ancora più allettante. Complice, probabilmente, l’assenza di servizi Google, con questa serie si trovano di volta in volta occasioni particolarmente interessante. Vedere per credere quella di questa mattina, se pensiamo che al momento della pubblicazione ci si può assicurare il device con un esborso di appena 489 euro. Il tutto, con la consegna del dispositivo prevista entro il 28 agosto. Davvero niente male, in termini di rapporto tra qualità e prezzo.

Offerta HUAWEI P40 (nero) senza Simlock, senza marchio Tripla fotocamera da 50+16+8mp e fotocamera frontale da 32mp più...

Batteria da 3800 mah con tecnologia supercharge 22,5w

Dunque, ora potete valutare al meglio le singole offerte per il Samsung Galaxy S20 e per Huawei P40, in attesa di conoscere quale sarà la loro naturale evoluzione del prezzo a partire dal mese di settembre, insieme all’arrivo sul mercato di altri device.