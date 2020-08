45 anni fa iniziavano i lavori per Bohemian Rhapsody dei Queen, un matrimonio tra rock e opera

Quando iniziarono i lavori per Bohemian Rhapsody dei Queen, sicuramente, quel fuori di testa di Freddie Mercury già sapeva come sarebbe andata. Nella sua testa aveva un intero concerto, un’orchestra impazzita e sovversiva.

“Da qui inizia l’opera”, disse Freddie al produttore Roy Thomas Baker mentre gli presentava la bozza suonata al pianoforte. Il 24 agosto 1975, dopo tre settimane di prova nell’Herefordshire, i Queen entrarono nel Rockfield Studio 1 vicino Monmouth, nel Galles.

Una scelta, quella di andare fuori dagli schemi, che fu propria di Freddie: la scena britannica era dominata dai Led Zeppelin e dai Pink Floyd, e ancora i Beatles sgambettavano nel cuore di un pubblico incapace di accettare il loro scioglimento. Bisognava darsi da fare e rendersi speciali.

Per registrare Bohemian Rhapsody dei Queen furono necessari circa 180 nastri per le sole parti vocali, tra sovraincisioni ed errori. Freddie, addirittura, suonò lo stesso pianoforte usato da Paul McCartney per registrare Hey Jude. Quando l’etichetta si ritrovò con 6 minuti di brano si rifiutò di lanciare Bohemian Rhapsody dei Queen come singolo in quanto aveva una durata troppo lunga. Tagliare quel brano, però, significava snaturarlo e per questo i Queen non diedero il consenso.

Il successo del brano arrivò grazie all’intraprendenza di Freddie Mercury che consegnò Bohemian Rhapsody al DJ Kenny Everett che in 48 ore mandò il singolo in onda fino a 14 volte. La gente lo richiedeva, il successo aumentava e la label si ritrovò costretta a pubblicare la canzone come singolo, che uscì il 31 ottobre 1975.

Oggi quella canzone dà il titolo del primo biopic sulla band e sul suo leggendario frontman, e il titolo scelto non è certamente un caso. L’intro al pianoforte, le partiture vocali, la sezione ritmica e orchestrale e l’esplosione rock sono diventate storia: Bohemian Rhapsody dei Queen è uno dei momenti più alti della storia della musica contemporanea.