Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid: “F**tetevi da soli”

Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid, in un video rilasciato sui social nel quale non lascia spazio a interpretazioni. Il rocker di Zocca si trova ancora nella sua terra, nella quale sta trascorrendo alcune settimane di relax in compagnia dei suoi fan, che continuano a stargli vicino in ogni momento.

Le sue considerazioni sui negazionisti del Covid sono state rilasciate nell’ultimo video che ha pubblicato sulle stories di Instagram, in cui parla anche di terrapiattisti. “F**tetevi da soli” è stato il commento del Kom, che ha ribadito la sua posizione in merito all’emergenza sanitaria che, da mesi, sta mettendo a dura prova l’Italia e il mondo intero.

Questi sono i giorni della protesta spagnola guidata da Miguel Bosè, fermamente convinto dell’inutilità della mascherina. L’artista, per il quale sono scese in piazza oltre 2500 persone, è tornato sull’argomento e ha provato a correggere il tiro, spiegando le sue ragioni ma non spostandosi di un millimetro dagli intenti iniziali.

Vasco Rossi era tornato in extremis dagli Stati Uniti, dove aveva iniziato a lavorare su nuova musica. Il Kom era riuscito a imbarcarsi sull’ultimo volo disponibile per l’Europa, così da trascorrere i mesi di quarantena nel suo paese. Il lockdown gli ha anche suggerito un progetto sulla lunga distanza, un album, che manca dal mercato ormai da troppi anni.

L’emergenza sanitaria ha anche comportato uno slittamento dei concerti che avrebbe dovuto tenere nei festival, con tutte le date riprogrammate al 2021. I biglietti già acquistati per i live rimangono validi per l’anno prossimo, mentre sono riaperte le prevendite per le nuove date annunciate con gli ultimi biglietti tornati a essere disponibili sulle varie piattaforme.

I prossimi impegni di Vasco sono quindi legati alla preparazione dei concerti e del nuovo album che arriverà nel 2021. Il disco sarà il primo dopo Sono Innocente, che il Kom aveva rilasciato nel 2014 e dopo il quale aveva deciso di dedicarsi ai singoli, dai quali ha tratto grandi soddisfazioni.