Rivoluzione nel nuovo album di Alessandra Amoroso, pronta per un cambio di rotta: “Ci sarò io in tutto”

Il nuovo album di Alessandra Amoroso testimonierà il primo grande cambio di rotta dell’artista salentina. A dichiararlo è proprio la diretta interessata che, in una recente intervista a Corriere, ha rivelato di essere pronta a tornare in studio per un nuovo disco che dia un erede a 10.

“Ci sarò io in tutto”, ha detto Alessandra Amoroso, lasciando intendere di essere pronta per passare all’intera scrittura dell’album che avrà anche un suono nuovo rispetto al passato. I contorni del suo prossimo progetto non sono ancora delineati, ma è certo che ci sarà la sua impronta in ogni brano.

L’artista salentina aveva già mosso i primi passi da cantautrice in Comunque Andare, che aveva scritto a quattro mani con Elisa, per poi cimentarsi ancora nella scrittura in alcuni brani dell’ultimo album che ha portato in giro per l’Italia, comprese le Isole e la Valle D’Aosta.

L’annuncio di un nuovo album era già arrivato, ma i lavori inizieranno nelle prossime settimane. “Sarà una rinascita”, ha detto Alessandra Amoroso, che si è anche soffermata sulla capacità di vivere bene il suo lavoro: “Sono contenta come non mai perché sto riuscendo a vivere bene il mio lavoro. Quando sono uscita da “Amici” mi sono trovata davanti un altro mondo. Da certi schiaffi non mi sono mai completamente ripresa, ma la maturità arriva con gli anni e adesso sta finalmente succedendo: non mi sento più sbagliata, so chi sono e so quello che voglio”.

La sua ultima prova discografica risale al 2018 con il rilascio di 10 e con il quale ha festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera. L’artista è poi tornata in radio con Mambo Salentino, con i Boomdabash, e con Karaoke nel 2020, ancora in collaborazione con i colleghi salentini.

Alessandra Amoroso è quindi pronta a un cambiamento radicale che riguarderà la sua musica e il suo lavoro. Il nuovo album potrebbe arrivare già nel 2021, mentre l’artista attende ancora di “chiudersi in studio”.