Non Dirlo al Mio Capo 3 ci sarà? Trame degli ultimi episodi in replica, stasera 23 agosto

Lisa ed Enrico avranno il loro lieto fine? Prima di scoprire se ci sarà Non Dirlo al Mio Capo 3, stasera 23 agosto si concludono le repliche della seconda stagione. La fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, trasmessa dal 2016 al 2018 su Rai1, è stata tra i prodotti più seguiti durante l’estate. Nonostante la rete ammiraglia avesse riproposto tutte le puntate della serie, gli appassionati non si sono voluti perdere l’occasione di rivivere le (dis)avventure di Lisa Marcelli e le sue bugie.

Ecco le anticipazioni di stasera. Si parte dall’episodio 2×11 dal titolo Fantasmi e miraggi. Massimo scopre tutta la verità sulla morte dei suoi genitori. È stato proprio Enrico a difendere il conducente che molti anni prima li ha investiti e uccisi. Turbato e senza paura, lo affronta, ma quando Cassandra finisce in guai seri e rischia di essere accusata di spaccio di stupefacenti, decide di lasciar perdere la sua giustizia personale, per aiutarla insieme a Lisa e allo stesso Enrico. Diego nel frattempo, deciso a fare sul serio, deve trovare il coraggio di dire a Lisa una verità molto scottante mentre una notizia inaspettata travolge Enrico e Nina.

Nel finale di stagione, l’episodio 2×12 intitolato Io ti credo, i colpi di scena non finiscono qui. Enrico è costretto a difendersi da una grave accusa. Lisa, che non ha dubbi sulla sua innocenza, è pronta a tutto per scagionarlo. Questo suo gesto avventato ma deciso, colpisce Diego che non quanto l’interesse di Lisa sulla vicenda giudiziaria di Enrico sia dettata dall’amicizia o da un sentimento più profondo.

Non Dirlo al Mio Capo 3 ci sarà? All’epoca della messa in onda del finale, Lino Guanciale aveva messo in dubbi la sua presenza in un ipotetico seguito. “Parto sempre dalle sceneggiature per fare una valutazione. Ma mi sono dato una regola: a meno di casi straordinari, non vado oltre la seconda stagione”, aveva dichiarato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. “Perché ci vuole tanto tempo per girare una serie, mentre è bene poter fare anche cose diverse. Insomma vediamo”.

I fan della fiction continuano a non perdersi d’animo; anche lo stesso profilo ufficiale di Non Dirlo al Mio Capo aveva chiesto al pubblico cosa ne pensasse di una possibile terza stagione. Al momento non ci sono certezze, fatto sta che se Non Dirlo al Mio Capo 3 dovesse diventare realtà, la presenza di Guanciale sarebbe a rischio – così come la storia tra i due protagonisti, Lisa ed Enrico.

L’appuntamento col finale di Non Dirlo al Mio Capo 2 è per stasera alle 21:25 su Rai1.