La foto di Javier Bauluz con migrante morto spiaggia a Tarifa: alcune precisazioni

Nelle ultime 24 ore è diventata estremamente popolare in Italia la foto scattata da Javier Bauluz, con la quale possiamo assistere ad uno spettacolo terrificante. Secondo alcuni post che girano sui social, infatti, si tratta di un migrante morto in mare, il cui cadavere sarebbe arrivato sulla spiaggia di Tarifa, in Spagna, nell’indifferenza generale dei bagnanti. Uno scenario sconvolgente, non solo per una vita che si è spezzata, ma anche per la totale assenza di empatia da parte di coloro che non potevano non vedere.

Cosa si sa sulla foto di Javier Bauluz con migrante morto spiaggia a Tarifa

La catena, in sostanza, afferma che questa foto sia stata scattata da Javier Bauluz su una spiaggia spagnola, in cui trapela il cadavere di una persona annegata. Vengono aggiunti poi altri dettagli, come il fatto che l’uomo sia morto nel tentativo di attraversare il Mediterraneo dal Marocco. E così, mentre il cadavere giaceva sulla spiaggia nel corso della giornata sotto il sole, dall’altro lato si ha la chiara percezione che le persone presenti in spiaggia continuassero tranquillamente a trascorrere del tempo in serenità.

Proprio per questa ragione, Javier Bauluz ha deciso di chiamare la sua straordinaria foto “L’indifferenza dell’Occidente“. Ci sono però alcuni aspetti da chiarire. Se da un lato lo scatto appare autentico, anche dopo aver effettuato alcune ricerche sul web, trovo ugualmente interessante portare alla vostra attenzione l’articolo del Periodistas. Ad esempio, non si tratta di Tarifa, ma di Zahara de los Atunes, a Cadice. Spiaggia, dunque, che si trova più a nord.

Allo stesso tempo, la foto di Javier Bauluz non è dei giorni nostri, ma è stata scattata a settembre del 2000. Insomma, sono trascorsi 20 anni e, pur essendo il concetto quello che conta in una situazione del genere, è altrettanto giusto evidenziare che lo scatto non sia così attuale. Dando un contributo in termini di contestualizzazione.