Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 tra crolli e sabotaggi, trame 23 e 24 agosto

Nuovo doppio appuntamento con Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 nella serata di domenica 23 agosto. Ecco le anticipazioni.

Si parte con l’episodio 10×02 di Hawaii Five-0 dal titolo Paura in galleria, di cui vi riportiamo la sinossi:

Tani e Junior devono orchestrare un piano per fuggire da se stessi e diversi civili dopo essere rimasti intrappolati sotto un tunnel crollato. La Five-0, intanto, indaga sulla causa. Inoltre, Eddie il cane usa la sua esperienza sul campo per trovare una bomba che è stata impiantata nella casa di McGarrett.

Nel cast di Hawaii Five-0 10 figurano: Alex O’Loughlin nei panni del Tenente Comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il Detective Sergante Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Beulah Koale è l’agente Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela; Kimee Balmilero è il Dr. Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del Capitano Lou Grover.

A seguire, l’episodio 5×15 di NCIS New Orleans intitolato Delitto per delitto.

Il team viene coinvolto nella risoluzione di uno strano caso: una serie di omicidi commessi da alcuni vigilanti. Oliver Crane, reporter d’assalto, indagando su alcuni omicidi, elabora una teoria cospirativa: c’è un giustiziere che uccide una serie di presunti colpevoli di omicidio ingiustamente scagionati. Un membro della CIA, ex conoscente di Hannah, appare con alcune notizie da divulgare.

Nel cast di NCIS New Orleans 5 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 tornano domani, lunedì 24 agosto, con due nuovi episodi. Nel primo, l’episodio 10×03 di Hawaii Five-0 intitolato Mistero in fondo al mare, la Five-0 indaga sul caso di un aeroplano misteriosamente caduto nel Pacifico durante gli anni Ottanta e ora ritrovato con all’interno un subacqueo ucciso. Inoltre, mentre MacGarrett e Quinn cercano di capire chi ha messo la bomba nel suo garace, lui le chiede formalmente di entrare a far parte della squadra. A seguire, l’episodio 5×16 di NCIS New Orleans dal titolo Sopravvissuto. Dopo il ritorno di un terrorista che intende vendicarsi di Hannah, lei viene posta in custodia protettiva con la sua famiglia mentre la squadra dell’NCIS cerca di capire dove si trovi il sospetto.

L’appuntamento di Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 è per stasera a partire dalle 21:20 su Rai2.