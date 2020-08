Finale Champions League in tv e streaming, come seguire PSG-Bayern Monaco

Con la finale di Champions League di oggi si conclude ufficialmente la stagione calcistica europea 2019-2020. Con un buon ritardo sulla tabella di marcia, visti i necessari rinvii dettati dalla pandemia che, tra marzo, aprile e maggio, ha sconvolto il mondo.

A poche settimane dall’inizio dei nuovi campionati, si conoscerà finalmente il nome della squadra che diventerà titolare del riconoscimento più ambito, quello di Campione d’Europa. E a contendersi lo scettro, in quest’occasione, ci saranno rispettivamente PSG e Bayern Monaco. Due compagini che arrivano da percorsi differenti, ma con lo stesso identico appetito.

I faraonici parigini sono alla ricerca della loro prima coppa dalle grandi orecchie, mentre per i bavaresi questa non è la prima finale di Champions League. Sono già cinque le coppe messe in bacheca. Chi riuscirà a segnare il proprio nome negli annali del calcio, in una stagione (purtroppo) già di per sé indimenticabile?

Finale di Champions League, come seguirla

Tutti potranno assistere allo spettacolo della finale di Champions League in tv. Come di consueto per i grandi appuntamenti, anche PSG-Bayern Monaco sarà visibile sia tramite canali satellitari a pagamento che in chiaro. Nel primo caso, il punto di riferimento è come sempre Sky, che mette a disposizione il canonico trittico di canali. Il match sarà quindi visionabile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e su Sky Sport (251). Oltre poi a Canale 5, che lo trasmetterà in chiaro.

Anche chi magari non è a casa avrà la possibilità di vedere la finale di Champions League comodamente attraverso i propri dispositivi mobile. In questo caso entra in gioco l’app di Skygo, attraverso la quale si potrà accedere ai canali citati in precedenza e non perdere nemmeno un minuto di partita. Anche Mediaset offrirà lo stesso servizio, grazie al portale Mediaset Play. Qui occorrerà semplicemente registrarsi per poter vedere il match tra PSG e Bayern Monaco.

Il fischio d’inizio, ad opera dell’arbitro italiano Daniele Orsato, è fissato per le 21.00. Chi si porterà a casa la coppa dalle grandi orecchie? Diteci il vostro pronostico nei commenti.