DC Fandome ricco di sorprese, da Batman alla Sucide Squade tante le novità

IL DC Fandome è il momento ideale per fare il punto della situazione su quello che sarà il futuro del movimento supereroistico (e non solo) dell’universo DC. Parliamo di fumetti, certo, ma non solo. Perché gli ultimi decenni hanno visto proliferare a vista d’occhio contenuti mediatici legati al mondo della carta stampata. Basti pensare alle pellicole cinematografiche e alle serie tv che alle storie fumettistiche si ispirano. O ancora ai videogiochi, la cui qualità è cresciuta in maniera esponenziale.

Proprio la serie Batman Arkham è divenuta un vero e proprio punto di riferimento in materia di creazione di videogiochi basati sui supereroi. Una qualità eccelsa, quella sfoggiata da Warner Bros, che richiede un seguito altrettanto importante. E, come dimostrato durante il DC Fandome, la compagnia non ha alcuna intenzione di deludere le aspettative dei propri fan. Tante novità in arrivo da qui al prossimo anno.

DC Fandome abbraccia Batman e la sua famiglia

L’universo narrativo videoludico di Batman è pronto a innestare all’interno del puzzle un nuovo, importante pezzo. L’ultima iterazione che ha visto protagonista il crociato incappucciato è stata quella datata 2015, Batman Arkham Knight. Che, lo ricordiamo, si chiudeva con l’esplosione di Villa Wayne e, idealmente, con la morte del Cavaliere Oscuro e del suo scudiero, il maggiordomo Alfred.

Si sa però, nel mondo dei fumetti non esiste storia che non abbia un degno colpo di scena. Ma quest’ultimo parrebbe non essere destinato a manifestarsi nel nuovo capitolo del franchise. Che, c’è da sottolinearlo, non sarà un seguito di Arkham Knight. Come ampiamente anticipato prima del DC Fandome, Batman Gotham Knights vedrà nel ruolo di protagonisti tutti i personaggi che compongono la Bat-Famiglia.

Un’occasione unica tanto per esplorare il mondo narrativo dell’Uomo Pipistrello, quanto per ampliare il ventaglio dell’offerta del gameplay. Tanti personaggi vuol dire tante possibilità in termini di poteri da sfruttare nel corso dell’avventura. E protagonisti tanto diversi tra loro non mancheranno di solleticare il palato dei gamer più smaliziati.

Spazio anche ai cattivi al DC Fandome

Non solo i supereroi però protagonisti del DC Fandome di ambito videoludico. Un posto d’onore è stato riservato infatti anche ai supercattivi, la Suicide Squad, che molto presto avrà a sua volta una trasposizione digitale. Ed è Rocksteady a essere seduta in plancia di comando per quanto concerne lo sviluppo del gioco. Un onere non da poco, dal momento che le aspettative non potranno che essere alte.

Sucide Squade Kill The Justice League è di certo un progetto alquanto ambizioso, che chiamerà in causa personaggi di primissimo piano dell’universo DC. Da Harley Quinn a Deadshot, passando per Re Squalo e Capitan Boomerang. Tutti nomi che gli appassionati di fumetti non avranno alcuna difficoltà a ricordare.

Ci vorrà però un po’ di pazienza prima di poter mettere le mani su Batman Gotham Knights e Suicide Squad Kill the Justice League. I tempi prefissati per la consegna agli scaffali sono rispettivamente per il 2021 e per il 2022. Un lasso di tempo durante il quale non mancheranno di arrivare succulente anticipazioni da parte degli addetti ai lavori.