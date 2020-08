Tenet ha diviso la critica: ecco le prime reazioni al film di Christopher Nolan

Mancano ancora pochi giorni prima che Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, arrivi ufficialmente sul grande schermo. I fan di tutto il mondo sono in trepidante attesa per quella che molti vedono come una possibile speranza per l’industria cinematografica, gravemente danneggiata dal Coronavirus. Le pellicole di Nolan hanno spesso incassato molto denaro globalmente: Interstellar ha superato i 675 milioni di dollari, Inception gli 825 milioni di dollari e Dunkirk, un capolavoro bellico, ha raggiunto 525 milioni di dollari. In attesa di scoprire come il pubblico accoglierà questo sci-fi d’azione, la critica statunitense ha già espresso i propri pareri.

Tenet, che il regista ha definito come il suo “film più ambizioso di sempre”, ha diviso la critica. Alcuni sono rimasti colpiti dal nuovo progetto, mentre altri si sono trovati davanti a una delusione. Un critico di IndieWire ha definito la pellicola come “una delusione priva di senso dell’umorismo”. Flickering Myth lo definisce invece “un film totalmente nolaniano: fa infuriare, ma è un capolavoro e mette alla prova lo spettatore”.

Le prime recensioni

I colleghi di Mashable hanno invece dichiarato che “Tenet è un thriller di spionaggio che piega il tempo e fa lavorare duramente il pubblico”. In effetti, le pellicole di Nolan, basti pensare all’intricato Memento, tendono spesso a richiedere uno sforzo da parte del pubblico. Independent, a tal proposito, ha dichiarato: “È il film più confuso di Nolan, ma è anche quello in cui è più piacevole perdersi”.

Empire sottolinea che si tratta di un incontro tra i film di spionaggio e le opere del regista: “Nolan ha fatto il suo film di James Bond, prendendo in prestito ciò che gli piace, respingendo tutto ciò che non gli piace e rendendo tutto molto nolaniano”. I colleghi di The Hollywood Reporter hanno invece criticato la “mancanza di umanità”, dicendo: “Tutto insieme, questo è un film freddo e cerebrale – facile da ammirare, in particolare perché è così ricco di audacia e originalità, ma quasi impossibile da amare, considerando che manca una certa umanità”.

IGN riporta che “Tenet sembra un po’ prudente, come se lo stile di Nolan fosse un franchise anziché un contesto. Nonostante questo, è più interessante di qualsiasi altro blockbuster e sembra un faro per la forza del regista.” Il critico di BBC è rimasto soddisfatto dagli effetti visivi della pellicola e dalle entusiasmanti scene d’azione: “La buona notizia è che è così avvolgente, epico, pieno di ambientazioni esotiche, costumi raffinati, sparatorie ed esplosioni che otterrete sei mesi di intrattenimento cinematografico in due ore e mezza di visione”.

Insomma, Tenet ha raccolto recensioni positive e negative. Su RottenTomatoes, il film ha ottenuto 42 recensioni (il 79% con un giudizio positivo e un voto medio di 6,98 su 10).

Tenet: data d’uscita e cast

Il nuovo film di Christopher Nolan arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 26 agosto. Il cast è composto da Robert Pattinson (che tornerà sul grande schermo anche in The Batman), John David Washington, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh (il regista di Assassinio Sul Nilo).