Roberta Morise e Ignazio Boschetto si sono lasciati? Il cantante de Il Volo avrebbe interrotto la vacanza

Nuove indiscrezioni sul flirt tra Roberta Morise e Ignazio Boschetto, giovane tenore del trio Il Volo. Dopo i rumors su una loro potenziale relazione, esplosi dopo un avvistamento in Calabria durante le vacanze a Ciro Marina riportato da Dagospia, ne arrivano di nuovi circa la fine della loro love story.

A questo giro la notizia arriva da Giornalettismo, che riporta che la coppia si trovava in vacanza a Cefalù e che Ignazio Boschetto, senza dare spiegazioni alla Morise, avrebbe improvvisamente interrotto la relazione lasciando sola Roberta che ora starebbe continuando la vacanza da single.

Per il momento dai canali social dei diretti interessati non trapelano indizi, non come quando una volta esplosa l’estate si vociferava circa un loro flirt. Roberta Morise, infatti, in una delle stories su Instagram aveva pubblicato un filmato di un’esibizione de Il Volo lasciando spazio a pochi dubbi.

Non esistono conferme né smentite, per il momento, sulla fine della relazione tra Roberta Morise e Ignazio Boschetto. Nei loro ultimi post, singolarmente, i due appaiono sereni e felici, in pieno mood da vacanza e senza riferimenti a quanto si dice sul loro conto.

Che sarà successo tra la conduttrice televisiva e il tenore siciliano? Ricordiamo che il mondo del gossip si è spesso accanito su di lei fino ad attribuirle una relazione con Eros Ramazzotti che la stessa Roberta Morise dovette smentire a più riprese.

Il profilo più aggiornato è proprio quello della conduttrice: nelle stories di Roberta Morise ci vengono mostrati momenti di leggerezza, sciabolate sulle bottiglie e frutti di mare, per cui potrebbe trattarsi di un enorme equivoco.

La responsabilità della relazione tra Roberta Morise e Ignazio Boschetto è attribuita al tenore de Il Volo, che avrebbe gettato la spugna a seguito di un equilibrio venuto meno che lo avrebbe portato a interrompere con un certo anticipo la vacanza.