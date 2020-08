Mal riuscita la patch di luglio per Samsung Galaxy S9: crollo batteria evidente

Ci sono aggiornamenti che allungano il ciclo di vita degli smartphone ed altri che, come nel caso della patch di luglio per il Samsung Galaxy S9, mettono seriamente in difficoltà gli utenti. Quanto emerso negli ultimi giorni, infatti, è emblematico sotto questo punto di vista, soprattutto per coloro che speravano di disporre più a lungo di un device dagli elevati standard in termini di durata della batteria. Così non è stato, almeno stando ad alcuni feedback che si possono raccogliere facilmente in questo periodo.

L’aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy S9 ha affondato la batteria

In particolare, non sono per nulla isolate le segnalazioni da parte degli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S9 o S9 Plus, ad oltre due anni di distanza dalla loro commercializzazione, pronti a giurare che solo in queste settimane si sia riscontrato un crollo dell’autonomia. Vi avevamo già parlato del firmware in questione il mese scorso, evidenziando ad esempio la disponibilità anche per coloro che si ritrovano con un modello brandizzato Vodafone.

Arrivati a questo punto, i commenti degli utenti che hanno testato l’aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy S9 sono autorevoli ed attendibili. La delusione sull’impatto che la patch ha avuto in termini di batteria è evidente, anche se alcuni possessori di un Galaxy S9 Plus, già abilitato al pacchetto software di agosto, affermano che le cose stiano lentamente migliorando per il pubblico.

Insomma, nel caso in cui sia stato riscontrato un calo di autonomia con il Samsung Galaxy S9 in seguito all’aggiornamento di luglio, occorre armarsi di tanta pazienza, in quanto il firmware successivo almeno sulla carta pare aver aggiustato le cose. Vi faremo sapere qualcosa di più in merito nei prossimi giorni, quando il quadro generale sarà effettivamente più chiaro.