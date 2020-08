Linee guida rientro a scuola a settembre, cosa fare e cosa no in vista della ripartenza

Il ritorno a scuola a settembre è ormai dietro l’angolo, con i preparativi che vanno avanti da diversi mesi. E più di metà anno che gli alunni sono ormai lontani dagli edifici scolastici, e il ritorno alle normali attività è uno dei punti fermi nei piani del governo.

Un’organizzazione di certo non semplice, vista la mole di studenti che si muoverà con il ritorno tra i banchi. E con il rischio di nuovi focolai e dei contagi che immancabilmente tornerà a salire. Si prova quindi a rendere il tutto il meno pericoloso possibile, con le raccomandazioni che restano sempre le stesse anche in vista del ritorno a scuola a settembre. Distanziamento interpersonale che in sostanza si rifletterà sugli spazi necessari per permettere il regolare svolgimento delle lezioni.

Ritorno a scuola a settembre, come comportarsi

Nelle ultime ore l’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, ha pubblicato un documento che mette in chiaro quali saranno le procedure in caso di positività riscontrate. Innanzitutto occhio ai sintomi, che possono essere vari: tra i principali troviamo tosse, affanno, diarrea e dolori muscolari, oltre alla temperatura superiore ai 37.5 °C. Qualora dovessero manifestarsi queste condizioni, la scuola è chiamata a isolare il sospetto positivo in una stanza separata, nell’attesa dell’arrivo dei genitori.

In caso di positività confermata, non ci sarà la chiusura dell’intero istituto, bensì la quarantena precauzionale di tutti coloro che, tra personale e studenti, sono entrati in contatto nelle precedenti 48 ore. Con una sanificazione degli ambienti che sarà necessaria nell’immediato.

Una grande mano per il rientro a scuola a settembre dovrà quindi arrivare dai genitori. Spetterà a loro il compito di monitorare, anche in condizioni normali, lo stato di salute dei propri figli. E, in caso si evidenziassero le problematiche riportate sopra, allertare le autorità competenti e ovviamente dare inizio a un isolamento precauzionale.

Un avvio delle lezioni di certo molto particolare quello che attende gli studenti. Ma che, con le giuste attenzioni, potrà permettere un ritorno a una simil-normalità. In attesa di tempi migliori.