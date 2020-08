Le principali novità di EMUI 11 in programma per i dispositivi Huawei

L’OEM di Shenzhen sta preparando con dovizia di particolari il lancio di EMUI 11, che sappiamo si abbinerà ad Android 11. L’occasione potrebbe presentarsi a margine dell’HDC 2020 (Huawei Developer Conference), evento che si terrà dal 10 settembre. Stando a quanto riportato da ‘gizchina.com‘, EMUI 11 porterà con sé una serie di miglioramenti importanti, tra cui quello della GPU Turbo (specie per quanto riguarda le performance che questo genere di tecnologia è in grado di assicurare), un utilizzo maggiormente ottimizzato dello smartphone con una sola mano, un incremento della sicurezza del dispositivo, un’ottimizzazione del controllo del terminale tramite le gesture, un sistema operativo più semplice per la condivisione dei file ed un’ottimizzazione della modalità aereo (in caso di attivazione non verrà disabilitata la connettività Bluetooth).

Google rilascerà Android 11 in versione ufficiale il prossimo 8 settembre, cosa che dovrebbe consentire al produttore cinese di avere a disposizione l’iterazione definitiva a margine dell’HDC 2020, al debutto a bordo dei Huawei Mate 40. Quelle sopra elencate sembrano essere le principali novità studiate dal produttore cinese per EMUI 11 con Android 11 a bordo dei dispositivi Huawei. Non crediamo ci siano speranze di veder accorpati i servizi Google a seguito dato che il ban USA si sta facendo sempre più stringente nei confronti dell’OEM cinese.

L’inasprimento negli ultimi tempi è stato tale da arrivare a pensare che perfino gli smartphone lanciati prima del 19 maggio 2019, e quindi presentati nativamente con i GMS, potessero non ricevere più aggiornamenti per via del mancato rinnovo della licenza fino a pochi giorni fa concessa a Huawei (salvo poi essere rassicurati da una nota ufficiale dell’OEM in cui si diceva che gli upgrade sarebbero comunque arrivati, come pure per i modelli con i Huawei Mobile Services preinstallati). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.