Laura Pausini a The Voice Spagna come coach: lo spot ufficiale della settima edizione (video)

La riconferma di Laura Pausini a The Voice Spagna è ora ufficiale. Il talent show, conosciuto in terra iberica come La Vox, giunge alla settima edizione e ospita ancora una volta la cantante di Solarolo.

La sua prima volta è stata nel 2015 e le notizie sul suo ritorno erano già trapelate nel 2019, quando era stata annunciata la nuova squadra di coach per l’edizione 2020: al fianco di Laura Pausini, a The Voice Spagna, ci saranno Alejandro Sanz, Pablo Lopez e Antonio Orozco.

Nello spot divulgato sui canali social ufficiali dell’emittente Antena 3 vediamo immagini cinematiche che mostrano i tre coach che osservano un’auto arrivare dal deserto. L’auto si ferma e spuntano dei tacchi rossi: è Laura Pausini, nella veste di personaggio pulp, che insieme ai colleghi preme sul pulsante che è caratteristico del format televisivo.

La voce de La Solitudine non ha mai nascosto il suo entusiasmo per il ruolo di coach nel talent spagnolo: “La Voz è un programma che mi affascina”, ha riferito per annunciare il suo ritorno nel format.

Per l’edizione del 2015 Laura Pausini scrisse un brano per il suo allievo Maverick Lopez insieme a Virginio Simonelli – noto come Virginio e vincitore dell’edizione 2011 di Amici di Maria De Filippi – dal titolo Como Yo Sabria.

Il suo allievo, inoltre, aveva aperto un suo concerto. La presenza di Laura Pausini a The Voice Spagna non è un caso: la cantante di Solarolo è una vera star nella penisola iberica e dai primi anni di carriera ha conquistato la Spagna portando la sua musica tradotta in spagnolo.

Per il momento non è dato conoscere quando inizierà la settima edizione, ma presto avremo notizie sulla data a partire dalla quale potremo vedere Laura Pausini a The Voice Spagna in veste di coach 5 anni dopo la prima partecipazione. Di seguito lo spot promozionale della nuova edizione.