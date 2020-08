Il caso di Roberto Petrella: dottore radiato e chiarimenti su Agostino Gigante

Il solito approccio complottista, che certo non aiuta le persone a farsi un’idea più precisa a proposito del Covid-19 e del relativo vaccino in arrivo tra fine 2020 ed inizio 2021, almeno stando ai contenuti che ci vengono proposti da Roberto Petrella. Una vicenda che rende attuali anche alcuni chiarimenti, da noi resi pubblici già a maggio a proposito di un’altra catena a tema Coronavirus. Al contempo, servono anche chiarimenti a proposito i una persona chiamata Agostino Gigante. Vediamo dunque di far luce su questa vicenda.

Tra il Dottore Roberto Petrella e la ricondivisione di Agostino Gigante

Analizzando la vicenda nello specifico, il video del Dottore Roberto Petrella ha ricevuto un incredibile numero di ricondivisioni nell’ultima settimana. A conti fatti, il suo è un approccio simile che sta facendo molto discutere gli addetti ai lavori. Il motivo? Non ci sono prove scientifiche inconfutabili a sostegno di quanto affermato contro il possibile vaccino anti Covid-19. Il suo, infatti, è un monologo in stile “non ce lo dicono” e “fidatevi di me”, almeno stando ad alcune analisi recuperate stamane.

Tra l’altro, inquadrando meglio il personaggio, viene fuori tramite un articolo del 2019 di Ekuo News che si tratti in realtà di un dottore radiato. Probabilmente proprio per le sue posizioni e per la totale assenza di evidenze scientifiche dietro alcune teorie diventate estremamente popolari sui social network negli ultimi tempi. A quel tempo, non si parlava certo di vaccino per il Coronavirus, ma le sue idee “no vax” erano già note al grande pubblico.

Per quanto riguarda Agostino Gigante, credo sia giusto spezzare una lancia in suo favore. Il post pubblicato, incentrato proprio su un video creato dal dottore (radiato) Roberto Petrella, ha semplicemente alimentato la carica virale del contenuto, ma non proviene da un medico. Il che, in qualche modo, deresponsabilizza questa persona che riceve migliaia di commenti al giorno.