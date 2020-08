Il cane di Andrea Bocelli è disperso in mare, l’appello: “Ricompensa per chiunque ci aiuti a ritrovare Pallina”

Il cane di Andrea Bocelli è disperso in mare. Pallina, questo il nome del piccolo levriero italiano, sarebbe caduto dalla barca sulla quale il cantante insieme a sua moglie Veronica Berti e alcuni amici stavano facendo una gita in Sardegna.

I presenti pensano che l’animale sia precipitato in acqua durante il tragitto tra Liscia Ruja (Arzachena) e Baja Caddinas (Golfo Aranci).

Quando hanno chiamato a sé il piccolo levriero e hanno notato che non rispondeva al richiamo hanno intuito che fosse caduto in acqua. Scoperto l’accaduto Veronica Berti ha affidato ai social un appello con una foto della piccola Pallina in allegato.

Veronica chiede al pubblico un aiuto nelle ricerche dell’animale e promette una ricompensa a chi aiuterà a ritrovare Pallina. Per l’occasione ha anche fornito un indirizzo e-mail e un numero di cellulare.

Nel suo appello Andrea Bocelli, inoltre, fa sapere che Pallina è dotata di microchip ed è molto affettuosa, e probabilmente sarà molto spaventata. La famiglia Bocelli non nasconde il dolore e la preoccupazione, e soprattutto non nega la paura per il destino del piccolo animale.

L’appello

“Pallina, il nostro piccolo levrierino italiano, risulta dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci. Ha il microchip ed è molto affettuosa… Sarà solo, sicuramente, molto impaurita.

Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino. Speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti.

Chiunque abbia notizie utili prego contatti: +393356383424 oppure info@andreabocelli.com“.

Sul posto, intanto, sono in corso le ricerche della Guardia Costiera insieme all’ausilio di alcuni volontari con i gommoni, ma il fatto che nessuno si sia accorto nell’immediato della scomparsa della cagnolina rende difficile la perlustrazione, dal momento che non è possibile individuare il punto esatto.

Andrea Bocelli, sua moglie Veronica e il figlio Matteo sperano in notizie positive e pubblicano foto di Pallina in loro compagnia, specificando che l’animale, al momento della sparizione, non aveva un guinzaglio.

Il tratto di mare lungo il quale sarebbe disperso il cane di Andrea Bocelli, in queste ore, è battuto palmo a palmo da un’intensa attività di ricerca, e per la famiglia sono momenti concitati.

