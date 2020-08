Elisa di Rivombrosa rimette insieme Fabrizio ed Elisa: Lucrezia ucciderà la sua rivale? Anticipazioni 22 e 29 agosto

Agosto sta per chiudersi insieme alla lunga maratona in compagnia di Elisa di Rivombrosa che oggi tornerà in versione doppia salvo poi frenare proprio la prossima settimana ad un passo dal gran finale. Cosa ne sarà dei personaggi interpretati da Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini ed entrati nella storia delle fiction di Canale5? Chi ha seguito gli episodi all’epoca della messa in onda sa bene come andranno le cose adesso ma molti altri lo scopriranno strada facendo rischiando davvero di vedere Elisa con le spalle al muro per colpa della cattiva Lucrezia, sarà davvero lei a vincere?

Elisa di Rivombrosa torna in onda oggi, 22 agosto, a partire dalle 14.00 circa con Lucrezia che porta Martino a casa sua convinta che la presenza del bambino la riavvicinerà a Fabrizio permettendole di ottenere da lui la lista dei congiurati. Il Conte, saputo che è stata la marchesa ad impedire il suo matrimonio, l’affronta e lei giura di averlo fatto solo per amore. Dopo le sue moine, Fabrizio cede e la bacia proprio mentre il governatore Ranieri si serve di Giulio per sottrarre a Fabrizio la preziosa lista, mentre Lucrezia ordina che Elisa, l’ultimo ostacolo verso il cuore di Fabrizio, venga uccisa.

Nella seconda puntata in onda oggi, Lucrezia fa pagare ad Isabella con la vita il suo rifiuto di uccidere Elisa. Martino, che assiste al delitto, fugge a Rivombrosa rivelando a Fabrizio che la perfida Lucrezia non e’ affatto sua madre. Fabrizio, inorridito, si rende conto che Lucrezia fa parte del manipolo dei congiurati. Lucrezia, prima che Fabrizio possa fare qualsiasi cosa, riesce a metterlo in trappola, accusando lui di assassinio e di alto tradimento.

Elisa di Rivombrosa torna la prossima settimana, sabato 29 agosto, salvo cambiamenti, con Fabrizio ormai perduto ma non per Elisa che riesce a farlo evadere, con la incredibile complicità di Lucrezia che sembra essere sinceramente pentita del dolore arrecato. Mentre Rivombrosa è nelle mani di Alvise, pazzo di odio verso il cognato e avido delle ricchezze dei Ristori, Fabrizio studia un piano con Elisa per recuperare qui documenti che potrebbero essere la sua salvezza testimoniando la sua lealtà verso il re. Come finirà?