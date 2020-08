Coppa Free Fortnite al via domenica 23 agosto, dettagli e premi in palio

La Coppa Free Fortnite arriva in un momento molto particolare per il gioco di Epic Games. Il Battle Royale si trova infatti ai ferri corti con Apple e Google, che hanno rimosso il titolo da App Store Play Store. Una mossa che di fatto ha reso impossibile agli utenti iOS e Android il download, precludendo quindi la possibilità giocarci.

Ed è una mossa che non è partita per caso, quella dei due colossi, ma che risulta essere una risposta a Epic Games. Il team al lavoro sul Battle Royale aveva infatti tagliato il costo dei V-Bucks del 20% (passando da 9.99€ a 7.99€ per un pacchetto di punti, ad esempio, ndr). Ma nel farlo aveva reindirizzato i pagamenti direttamente ai propri canali, bypassando quelli di Apple e Google. Uno “sgarro” che, nella sostanza dei fatti, avrebbe visto le due compagnie perdere il 30% delle quote versate dagli utenti.

Siamo quindi al momento dei saluti con la Coppa Free Fortnite, che è un po’ una sorta di provocazione da parte di Epic Games a Apple. E i premi messi in palio ne sono una controprova più che evidente.

Coppa Free Fortnite, il Battle Royale saluta polemicamente iOS

Per prendere parte all’evento occorrerà semplicemente avviare il gioco nella giornata di domani, 23 agosto. L’orario di inizio sarà diversificato da regione a regione, e all’interno dell’app sarà visionabile. In un lasso di tempo di 4 ore si avranno a disposizione dodici partite, nel corso delle quali, chiaramente, l’obbiettivo resterà la vittoria finale, che darà dieci punti. Ulteriori punti saranno dati per il tempo di sopravvivenza (1 ogni tre minuti) e per le uccisioni fatte segnare (1 per ogni kill).

Ai partecipanti della Coppa Free Fortnite sono infatti pronti a essere distribuiti riconoscimenti molto particolari. Che di fatto mettono nel mirino il colosso di Cupertino. Si parte da una skin anti Apple per tutti coloro che riusciranno a raggiungere la soglia minima di dieci punti (non impossibile, ndr). Presenti anche ventimila cappellini, che verranno inviati ai migliori giocatori di tutte le regioni, mentre per i primi 1.200 della catena alimentare le cose si fanno molto interessanti.

Epic Games ha infatti messo in palio 1.200 dispositivi, che si differenzieranno in:

Alienware Gaming Laptop

Razer gaming laptop

Samsung Galaxy Tab S7

OnePlus 8 – 90 FPS su un telefono

PlayStation 4 Pro

Xbox One X

Nintendo Switch

Insomma, tanti buoni motivi per non perdere questo saluto di Fortnite ai dispositivi Apple. Le alternative per continuare a giocare il Battle Royale in mobilità, con i device Android, non mancano di certo.

Fonte