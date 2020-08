Al via Lucifer 3 su Italia1 con la new entry Tom Welling di Smallville, trame 22 e 29 agosto

Le repliche di Lucifer 3 arrivano nel pomeriggio di Italia1. A partire da sabato 22 agosto, la serie tv prosegue la sua messa in onda con la terza stagione, mentre solo ieri ha debuttato la prima parte della quinta su Netflix.

Si parte dall’episodio 3×01 intitolato Sono tornate, vero?, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dopo essersi svegliato in stato confusionale nel mezzo del deserto con di nuovo le sue ali, Lucifer chiede l’aiuto di Chloe affinché lo aiuti a capire cos’è successo e perché. Mentre svolgono le loro ricerche, finiscono in una scena del crimine che potrebbe essere legata al rapimento di Lucifer. Quando il Lancaster Police Department viene coinvolto nel caso, il nuovo arrivato, il tenente Marcus Pierce (new entry Tom Welling) fallisce nel fare un’ottima impressione su tutti a causa del suo severo comportamento. L’indagine va storta quando Lucifer si trova in un’altra situazione compromettente e qualcosa di molto più oscuro viene rivelato.

A seguire, l’episodio 3×02 dal titolo Quello con la carotina. Ecco la sinossi:

Dopo che Lucifer ha di nuovo rimosso le ali, Linda teme che lui sia troppo ossessionato dal rintracciare il Sinnerman, rifiutato di accettare la sua natura. Le tensioni continuano a crescere tra Lucifer e Chloe, ma presto capiscono di dover mettere da parte le loro differenze per risolvere un caso per cui Lucifer ha un particolare interesse. Una volta svelato il passato del Detective Pierce, tutti capiscono che il Sinnerman è molto più pericoloso di quanto pensavano.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Lucifer 3 torna su Italia1 sabato 29 agosto con due nuovi episodi in replica. Nel primo, l’episodio 3×03 intitolato Il signore e la signora Mazikeen Smith, dopo aver parlato con Lucifer e Linda, Maze capisce di dover trovare qualcosa di più nella sua vita, perciò decide di recarsi in Canada per un caso particolare. Chloe, tuttavia, teme che Maze si sia fatta ingannare da un impostore. Dopo ulteriori indagini, Lucifer e Chloe fanno un’incredibile scoperta quando scoprono che il loro obbiettivo potrebbe essere più vicino di quanto pensano. A seguire, l’episodio 3×04, Cosa farebbe Lucifer? Quando un giovane consigliere viene trovato morto, Lucifer e Chloe si avventurano nel mondo dei programmi di recupero per trovare l’assassino. Nel frattempo Amenadiel migliora il suo stile di vita nel tentativo di aiutare Lucifer, e Chloe si chiede quali siano i sentimenti di Pierce nei suoi confronti.

L’appuntamento con Lucifer 3 su Italia1 è a partire dalle 14:30 circa. A seguire, un nuovo episodio della prima stagione di God Friended Me.