Al completo la scheda tecnica dei Google Pixel 5: ecco cosa aspettarsi

Dovrebbe essere presentato il prossimo 30 settembre il nuovo Google Pixel 5 insieme al fratello minore Google Pixel 4a 5G, di cui conserverebbe il design della parte frontale (non dovreste fare i salti di gioia nemmeno per quanto riguarda quella posteriore, molto convenzionale), come da noi già precisato in questo articolo. A fornire qualche altra indicazione in merito ci ha pensato il noto leaker @OnLeaks, secondo cui il Google Pixel 5 monterebbe uno schermo con diagonale vicina ai 6 pollici, peraltro forato e con frequenza di refresh rate a 90Hz. Non ci sono dettagli, invece, sul pannello che equipaggerà il Google Pixel 4a 5G, che presenterà probabilmente uno schermo con diagonale di 6.2 pollici.

Come riportato da ‘androidcentral.com‘, la serie dei Google Pixel 5 perderà lo zoom ottico dei Google Pixel 4 a favore di una fotocamera grandangolare, oltre che a presentare una batteria più capiente di quella che dava energia alla precedente generazione di googlefonini. Si conferma la presenza della ricarica wireless a 15W, come anche la ricarica inversa a 5W, di cui potreste usufruire per ricaricare le cuffie ed altri accessori. Entrambi i prodotti dovrebbero essere spinti dal processore Snapdragon 765: sul Google Pixel 5 la RAM dovrebbe essere di 8GB con 128GB di memoria interna.

Il colosso di Mountain View, per quanto riguarda i prezzi, ha confermato la cifra di 499 dollari per il Google Pixel 4a 5G, mentre non sembrano esserci informazioni sul cartellino di Google Pixel 5. Speriamo che il colosso di Mountain View si renda conto che per avere un certo successo e riuscire ad imporsi a buoni livelli bisognerà tenere bassa l’asticella, e magari offrire il Google Pixel 5 all’incirca a 600 euro. Staremo a vedere cosa deciderà di fare Big G, e se soprattutto ci saranno novità degne di nota che ingolosisca particolarmente gli utenti, tanto da convincerli all’acquisto.